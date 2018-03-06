制造业服务化转型开启智能服务新时代

特别是随着智能制造的大力推进，大数据、VR和物联网等新兴技术的广泛应用，以及一系列支持服务业发展的政策措施的出台，促进了制造业服务化的创新发展，实现了从

近年来，随着制造业进入买方市场时代，各行业产能过剩，客户需求日趋个性化，越来越多的制造企业开始将“服务化”作为其增长的新动能。特别是随着智能制造的大力推进，大数据、VR和物联网等新兴技术的广泛应用，以及一系列支持服务业发展的政策措施的出台，促进了制造业服务化的创新发展，实现了从“被动”到“主动”的智能服务模式，也为企业向服务化转型提供了新的机遇。

当前制造企业应用的智能服务模式主要有：

基于传感器和物联网（IoT），感知产品的状态，从而进行预防性维修维护，并及时帮助客户更换备品备件，甚至通过了解产品运行的状态，帮助客户带来商业机会。这种服务模式，应用得比较成熟的是设备制造商，例如三一重工、星邦重工等企业都已实现了设备的远程监控、故障诊断等。另外，部分用户企业和专业的维修企业也开展了这方面的应用。与此同时，一些行业行业巨头也已洞察到基于物联网的智能服务市场的广阔前景，开发了专业的平台，如树根互联公司的“根云”平台、寄云的NeuSeer、GE的Predix、PTC的ThingWorx、西门子的MindSphere、Emerson的Plantweb等等。

通过开发面向客户服务的APP，促进客户购买除智能硬件产品本身以外的附加内容与服务，并针对企业购买的产品提供有针对性的服务，从而锁定用户。在这方面，家电、机械、快消品等行业都已有相关实践，如小米手机不但通过APP进行产品的营销，也通过打造APP商店来打造产业生态圈。中联重科为塔机自主开发的APP，可帮助客户对塔机的运行情况进行掌控，并通过APP的中联塔机粉丝论坛，发布和接受设备和机手供求信息。海尔、连茅台酒、华新水泥等企业也推出了各种客户服务APP，在为客户提供个性化服务的同时，促进其它产品的交叉营销。

通过将企业闲置的设计、制造、检测、试验、维修维护、设备租赁、三维打印、工程仿真和个性化定制等服务借助互联网平台发布出去，承接外包服务，使资源得到充分利用。这种模式也极大的受到制造企业的欢迎，当前已有很多制造企业借助e-works开发的工业服务平台――优质网，发布或寻求制造资源，从而实现服务双方的共嬴。

此外，还包括通过采集产品运营的大数据，辅助企业进行市场营销决策；结合AR/MR技术进行智能维修；从卖产品转为卖服务，按产品的服务绩效收费；等等。

值得一提的是，为了促进我国制造业服务化的创新发展，深入贯彻《中国制造2025》发展战略，落实《发展服务型制造专项行动指南》具体任务，国内自发组建了不少以推动服务型制造为核心任务的产业联盟，诸如2018年1月成立的“中国工业服务联盟”，2017年2月成立的“中国服务型制造联盟”、2015年成立的“服务型制造产业技术创新战略联盟”，以及“中国服务型制造产业创新联盟”等。

笔者认为，生产型制造是让更多人获得产品，制造业服务化的逻辑是让更多拥有产品的人获得在产品之上更大的价值，实现价值链的增值，而智能服务则为制造企业从“生产型制造”向“制造业服务化”转型的道路上带来了新商业、新模式、新机遇。相信在制造企业转型升级过程中，还会衍生出更多的智能服务模式。一个更“大”的智能服务时代，正在迎面走来！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210420-1.html

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