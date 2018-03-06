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刘汉元建议清理并减免光伏行业相关税费

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 12:04

全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元4日建议，在税费减免上对光伏产业给予倾斜，对光伏发电平价上网给予政策支持。

全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元4日建议，在税费减免上对光伏产业给予倾斜，对光伏发电平价上网给予政策支持。

刘汉元认为，税费负担是制约光伏产业健康发展的头号拦路虎。当前，我国光伏产业从上游的多晶硅等原材料，到中游电池片、组件等一系列元器件的生产，再到下游的光伏发电，都被全额征收各种税费。刘汉元建议，一是让光伏产业在市场化机制下发展，摒弃用指标压制发展规模的管理思路。另外，建议通过竞争性招标的方式，让企业充分接受市场考验，达到优胜劣汰的效果，并引导产业向规模合理化方向发展。二是全面清理并减免光伏行业相关税费。作为绿色电力的光伏发电，理应成为国家充分鼓励和支持的重点产业。三是通过市场化机制或者政策性措施解决光伏补贴资金问题。市场化机制方面，建议全面推行碳税政策，同时辅之以“绿证”制度。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210421-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏行业建议相关税费

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