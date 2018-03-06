2020年光伏发电有望实现平价上网

业内人士4日接受记者采访时表示，预计到2020年光伏发电有望实现平价上网，同时建议对光伏产业给予税费减免支持，推动产业适度规模化发展，为尽快实现光伏发电平

业内人士4日接受记者采访时表示，预计到2020年光伏发电有望实现平价上网，同时建议对光伏产业给予税费减免支持，推动产业适度规模化发展，为尽快实现光伏发电平价上网提供政策支撑。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心研究员李俊峰在接受采访时表示，预计到2020年，光伏发电将与煤电成本相当。据估算，目前中国光伏补贴的缺口累计为600多亿元。

前来参加两会的全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元介绍，近十年来，光伏发电系统成本下降了90％。产业适度规模化发展，促使设备、技术不断更新，是光伏发电成本下降的关键因素。

刘汉元提出，为尽快实现光伏发电平价上网，建议更多发挥光伏产业的市场化机制作用，发挥其规模和成本优势。

全国人大代表、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤认为，光伏产业没有一定的规模，成本很难下降。根据光伏摩尔定律，规模扩大一倍，光伏发电成本可以大幅度下降。随着成本的降低，所需的补贴也将逐渐退坡。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申在接受记者采访时也算了一笔账：如果将化石能源的污染成本计算在内，目前太阳能和风能的发电成本，实际上已经低于煤炭发电的成本了。钟宝申建议，加快实施能源生产与消费配额制，进一步推进分布式光伏发电交易试点。

刘汉元坦言，在光伏产业向纵深推进的过程中，各类税费成本已成为影响光伏产业发展、影响其比较优势形成、导致光伏发电需要补贴的一大因素。

“从光伏发电端看，每度电的税费约为0．17元到0．23元。光伏发电成本中，实际上有50％到60％是财务费用。”对此，刘汉元建议，全面清理并减免光伏行业的相关税费，并通过市场化机制或者政策性措施解决光伏补贴资金问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210422-1.html

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