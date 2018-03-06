自动驾驶哪家强？这四家甩开对手成为第一阵营

在过去两三年中，全世界掀起了研发自动驾驶汽车的热潮，除了科技(互联网)公司之外，传统汽车制造商也猛然醒悟，加入了争夺。

这么多公司中，到底哪些厂商占据优势?据外媒最新消息，根据最近的路测数据，全球自动驾驶出现了若干家领先公司，其中谷歌兄弟公司遥遥领先。

自动驾驶技术的研发不断获得进展，距离普通消费者也越来越近。

上周，加州车管局宣布了一个新政策，从四月初开始，所有研发无人车的公司将能够申请让彻底没有备份司机的自动驾驶汽车上路测试或是商用部署。

另外，和加州进行竞争的亚利桑那州也证实，之前就已经允许无人车公司让没有备份司机的车辆上路，Waymo在亚利桑那州早已经这样做。

加州这一政策，实际上意味着四月份开始，自动驾驶汽车就可以投入商用。另外在亚利桑那州，Waymo公司正在对无人出租车商用进行最后的准备，该公司已经获得了客运服务的牌照。

那么，所有的无人车中，消费者最值得信任的是哪一家?

据美国科技新闻网站Quartz报道，通过加州车管局公布的大量无人车公司测试数据，已经可以看出那些公司处于领先优势。其中最主要的参考依据，就是自动驾驶汽车的上路测试距离，以及人工干预次数(在出现紧急或意外情况下，备份司机获得自动驾驶汽车的控制权)。

从2017年完全没有人工干预的自动驾驶汽车平均路测距离上，谷歌兄弟公司Waymo遥居第一，是排名第二的通用汽车公司(开发自动驾驶的是其子公司“巡航自动化公司”)，其次是日本日产公司，以及科技公司Zoox。

最近，Waymo也宣布，自动驾驶汽车的总测试里程超过了800多万公里，在行业内稳居第一。十年前，谷歌开始研发无人驾驶，是行业内出发最早的公司。

后来，面对研发进展过于缓慢，谷歌调整了开发策略，不再谋求制造自动驾驶汽车整车，而是开发自动驾驶软硬件系统，并和外部公司的汽车进行整合改装。

为了加速自动驾驶的商用，谷歌决定将无人车业务独立分拆为Waymo公司，隶属于谷歌母公司Alphabet。

除了加州之外，美国亚利桑那州以及许多海外国家也在进行自动驾驶汽车的路测，但是监管机构并未披露类似加州车管局的详细报告。

另外一个指标也能够看出自动驾驶研发公司的技术进步，即每月无需人工干预的行驶距离变化。加州车管局的数据显示，Waymo这一指标在去年八月份之后出现了质变，出现大幅飙涨。

除了上述的Waymo、通用、日产、Zoox四家公司之外， 中国百度公司也在紧急追赶，但是技术水平和对手仍存在差距。

Waymo、通用等公司都在准备推出无人出租车服务，百度是否有类似的计划，搭载百度自动驾驶系统的车辆何时投入商用，尚不得而知。

全球最大的网约车公司优步(Uber)，也投入了自动驾驶的研发测试，其无人出租车甚至完成了5万个付费订单，但是在加州车管局的报告中，优步的表现并不理想，到底是技术落后，还是并不重视在加州的路测，尚不得而知。

和Waymo不同，优步研发自动驾驶的中心在美国东部的匹兹堡市，早期优步从匹兹堡市的卡耐基梅隆大学获得了大量的自动驾驶研发人才。

据悉，优步的无人车路测城市包括旧金山、亚利桑那凤凰城、匹兹堡以及加拿大多伦多。

不久前，优步高管还表示，在无人出租车的商用方面，优步将会紧跟对手的节奏。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210423-1.html

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