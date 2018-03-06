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节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

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科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-06 12:08

节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

　　春节刚过不久，喜庆的气息还未散尽，元宵佳节再次来临，而每逢节日时，家庭的用水量都会比平时更大，热水器也面临着最严峻的考验：

　　手都洗完了，水龙头也没出来热水;家里多个人同时用水，水流小得不行，细得像筷子似的;热水供应有时断断续续的……

　　其实这些问题与燃气热水器的升数息息相关，所以我们选购的时候不仅要注意热水器的安全性、恒温功能，还要注意燃气热水器的升数，那么该怎样挑选符合自己家庭状况的燃气热水器呢?

节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

　　一、科普一下：热水器的「升数」是什么？

　　在选购燃气热水器时， 发现有各种各样的升数，如：11L、13L、16L等等，但却不知道是什么意思，如何选择就变得十分头疼。

　　其实升数可以简单理解为：“每1分钟能提供的热水量”。

　　由于“燃气热水器“是通过燃气燃烧产生热量，对热交换器加热，当水通过热交换器中的铜管时，对水流进行加热。

　　所以，燃气热水器的“升”指的是其每分钟的最大热水流量，燃气热水器的升数指在一分钟内将水温度升高25℃时所产的热水量。(公式为：(△T25℃×X升数)÷Y)如果进水的温度为15℃，燃气热水器每分钟可产温度为40℃的热水量。即13L的燃气热水器每分钟可以产出13L的热水，如此类推，家庭用水量越大，选的升数越大。

节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

　　二、影响升数的主要因素有哪些？

　　１、花洒大小

　　洗澡时，我们往往会把花洒出水量开到最大，可是出水量反而跟不上，水流很小，让人感觉很不舒适。

　　因为不同的花洒出水量也是有差异的。花洒一般分为手持式与顶喷式，两者的流量差别也很大。手持式流量一般为6-10L/min，顶喷式一般为11-15L/min。如果选了一个出水量过大的花洒，热水器的升数却跟不上，就会导致水流很小，洗得很不舒服。

　　比如家中安装的是11L热水器，想要一个出水量让人感觉舒适的花洒，则需要流量大小为8L/min的花洒，而家里厨房的水龙头流量大小一般为5~7L/min，如果浴室的花洒和厨房的水龙头同时出水，则热水器的升数就不够了。

　　所以在实际使用中，选择比理论升数大一些的燃气热水器，体验感会更好！而且市面上的燃气热水器品牌都会有大升数的系列。如方太的磁化恒温系列，配备了16L、20L的大升数热水器，选择更加多样。

　　2、多路用水

　　一些消费者发现，家中厨房跟浴室同时用热水时，水流会很小，尤其是两个浴室同时洗澡时，水温还很低。

　　这其实是因为在多路用水时，需求量大于燃气热水器提供热水量。

　　以一个淋浴器供水为例，淋浴器的水量最低是6L/min，按照冬天洗澡的情况，出水温度按50℃计，自来水温度按5℃计(以北方地区为例)，则有：6×(50-5)/25=10.8L，所以应选12L的燃气热水器比较合适。不过家里要是有两个卫生间，要保证两个淋浴同时用的话，或者你家要使用浴缸的话，12L就不太够了，这时就会出现水流小以及水不够热的情况了。

　　影响家庭燃气热水器升数选择的原因有很多，其中最重要的是同时使用热水的出水点数量，需要注意的是，如果您家使用的是顶喷式花洒，那么需要的升数会更高，大概对应关系可以参考下图：

节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

　　一般三到五口的家庭选用16L的燃气热水器是最合适的，节日来临，即使亲朋好友来访，热水也能跟得上。而且，16L的燃气热水器也是现在市面上很多品牌的主打产品，如方太磁化恒温热水器系列等等，专门为我国现代标准家庭设计，非常适合普通家庭的日常使用。

　　3、温差

　　影响升数的另一因素就是温差了，夏天跟冬天的温差很大，尤其是在北方。北方地区的消费者会发现在夏天的时候家里用热水也没觉得有问题，可是到了冬天热水总是不够用，怎么回事呢?

　　如果要享受同样水温，外面进水水温越低，燃气热水器的升数就须要越大。

　　我们举例说明，夏季的进水温度约为18℃，所需热水温度为45℃，采用6L/min的淋浴器，所需升数为6.48L;而冬季的进水温度约为5℃，所需热水温度约为50℃，仍采用6L/min的淋浴器，所需升数为10.8L。

　　显然，相同的热水器，冬季所需的热水量差不多是夏天的两倍了。

　　此外，北方的冬季环境温度低，这也导致了进水温度过低。像南方冬季的进水温度会在10℃左右，而北方的冬季的进水温度大概在5℃左右。当外界温度与进水温度都很低时，热水器加热就会变慢，这样就会造成热水量达不到，水不够热，洗起来也会觉得很不舒适。

　　面对冬夏进水温度不同这一问题，市面上许多品牌热水器都推出了对应的功能。如方太16L的燃气热水器装有温度传感器，智能调节冬夏出水水温。它会根据进水温度和用户设置的出水温度的差值，来切换火排的数量，也就是机器电脑板判断完成烧水任务所需的火力。夏天进水温度高、出水温度低的情况下，会用小火力;冬天进水温度低、出水温度高时，会用大火力，让您沐浴更舒适。

节日来临，你家的燃气热水器够“大”吗？

　　新的一年开始了，选个合适的热水器，舒舒服服洗个澡，洗去上一年的疲惫，以崭新的姿态迎接美好的生活!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210424-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:来临节日燃气热水器

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