污染防治已成两会必答题

三月的北京，全国两会甫一拉开帷幕，事关国计民生的生态环保工作，尤其是污染防治工作，就再次成为关注焦点。

三月的北京，全国两会甫一拉开帷幕，事关国计民生的生态环保工作，尤其是污染防治工作，就再次成为关注焦点。

在3月2日全国政协十三届一次会议新闻发布会和3月4日十三届全国人大一次会议新闻发布会上，生态环保相关问题均被提及。

两场发布会，同一道问题，热度可见一斑，重要性不言而喻。发言人感慨，相关话题已经成为两会必答题。

污染防治，已成两会必答题

近年来，不论是人代会还是政协会，首场新闻发布会回应生态环保尤其是污染治理的情形并不少见，但两场发布会同时涉及生态环保领域相关问题的情况并不多见。

事实上，今年这样的变化并不意外。在人民网近日推出的两会热点调查中，“环境保护”进入前十名榜单，而且是2014年～2018年连续五次上榜。

小康全面不全面，生态环境质量是关键。党的十九大将污染防治列为全面建成小康社会三大攻坚战之一，再次将污染防治提升至前所未有的战略高度。

既寄托人民的殷殷期待，又成为党和国家工作重点，改善环境质量成为两会重要话题，也就是情理之中的事情了。

全国人代会的上一位新闻发言人傅莹在2017年两会时就曾表示，环境问题是她在面对国内媒体时的必答题，媒体年年关注，人大年年回应。

作为新一任发言人，十三届全国人大一次会议新闻发言人张业遂也有类似感慨。在3月4日的发布会上，他首先对媒体的提问表示了感谢。

他指出，现在大家都很关注环保领域相关工作，十二届全国人大常委会每年都把加强环境保护和生态文明建设作为履职尽责的重点方向。

全国政协十三届一次会议新闻发言人王国庆在发布会上也表示，雾霾相关的问题，几乎成了这几年两会新闻发布会的必答题。

这道必答题，寄托殷殷期待

媒体提给王国庆的问题聚焦于蓝天白云会不会难以持久，以及如何协调大气污染治理和发展经济、改善民生之间的关系。

媒体提给张业遂的问题聚焦于人大接下来打算怎样继续发力，以啃下打好污染防治攻坚战过程中的硬骨头。

两个问题，一个切口较小，直指打赢蓝天保卫战；另一个切口相对较大，直指打好污染防治攻坚战。

两个问题虽各有侧重，但都直接体现了舆论对解决污染防治重点、难点、焦点问题的高度关注，都集中体现了人民对美好生态环境的殷殷期待。

民之所望，施政所向。

张业遂在回应有关问题时指出，党的十八大以来，在党中央的决策部署下，各级党委和政府、各部门和社会各方面扎实工作，攻坚克难，环保工作取得明显成效。

他说，大家都注意到，在过去的几天，北京地区的空气质量确实不太好。但是在过去的一年里，北京地区的蓝天白云确实是更多了。

王国庆在回应相关问题时指出，2017年是《大气十条》的收官之年，各项考核指标如期完成，特别是京津冀地区环境空气质量创近年来的最好水平。在北京特别是去年，明显感觉到蓝天白云的日子多了。

张业遂介绍说，十二届全国人大常委会每年都把加强环境保护和生态文明建设作为履职尽责的重点方向。立法方面，坚持用最严格的法律制度保护生态环境，先后制定和修改环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、海洋环境保护法、环境保护税法、野生动物保护法等6部重要法律。另外还及时批准了气候变化《巴黎协定》等有关条约，逐步构建起系统配套的环境保护的法律制度。

在监督方面，十二届全国人大常委会先后检查了环境领域6部法律的实施情况，听取审议国务院7个专项报告，运用专题询问、审议整改报告等方式，加强跟踪监督，全面推动环境保护法律制度的有效实施。

答好这道题，考验能力与智慧

“答好这道题确实不太容易。”王国庆坦言。

从总体上看，近年来，从中央到地方、从企业到全社会，在生态环保领域都做了很多努力，治理也是有效果的，但一些根本性问题还没有解决。

王国庆指出，我们必须清醒地看到生态环境出问题的根子在于增长方式的粗放、生产方式的落后、生活方式的不环保。而这些问题还没从根本上得到解决。

他强调，大气污染防治和经济发展、保障民生并不矛盾。绿水青山才是真正的金山银山。高排放、高污染的经济增长不仅影响长远发展，而且影响百姓的生活和健康，这不是我们所要的增长。

据了解，全国政协近年来始终高度关注生态环境治理问题，今年专题议政性常委会议的两个议题之一就是，污染防治中存在的问题和建议。委员们将在大量深入调研的基础上，为推进我国的污染防治工作建言献策。

张业遂介绍说，2018年，全国人大常委会将继续紧盯环保工作不放松，制定土壤污染防治法，修改固体废物污染环境防治法，审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展大气污染防治法、海洋环境保护法执法检查，努力为打好污染防治攻坚战提供坚实的法律保障。

“大气污染防治是个复杂持久的系统工程，只要全社会思想上高度重视，行动上锲而不舍、驰而不息、一步一个脚印地持续推进，我们对打赢蓝天保卫战的信心还是满满的。”王国庆说。

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