四川启动水污染防治强化督查

据悉，本次督查选取岷、沱江流域作为试点，督查范围以岷、沱江主要干、支流流经城市和污染源集中区域为主，包括阿坝州、成都、自贡、泸州、德阳、内江、乐山、眉
“自2月26日起，开展为期两个月的岷、沱江流域水污染防治强化督查工作，到4月30日结束。”记者近日从四川省环境保护督察工作领导小组办公室获悉，本次督查将进一步筑牢长江上游生态安全屏障，探索水污染防治强化督查经验，建立健全环境质量稳定达标保障机制。
据悉，本次督查选取岷、沱江流域作为试点，督查范围以岷、沱江主要干、支流流经城市和污染源集中区域为主，包括阿坝州、成都、自贡、泸州、德阳、内江、乐山、眉山、资阳等9市（州），并根据实际情况，强化重点督查。督查内容主要围绕加快改善岷、沱江流域水环境质量的核心任务，聚焦决策部署落地、工作责任落实、治理有序推进等方面的情况。
同时，强化督查组将开展巡回督查和驻点督查，并分设岷江组、沱江组，巡回督查组由相关厅局各派两名人员组成两个督查组，独立对岷江和沱江流域开展巡回督查，驻点督查组由环境保护厅成立8个现场组（每组20人～28人）开展督查。
四川省督察办要求，各督查组要紧紧围绕地方党委、政府及部门水污染防治责任落实情况开展督查，强化严督严查，重点盯住不作为、乱作为、慢作为等问题，通过督查切实传导压力，推动地方真正把工作抓实。
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