　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

四川启动水污染防治强化督查

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 12:14

据悉，本次督查选取岷、沱江流域作为试点，督查范围以岷、沱江主要干、支流流经城市和污染源集中区域为主，包括阿坝州、成都、自贡、泸州、德阳、内江、乐山、眉

“自2月26日起，开展为期两个月的岷、沱江流域水污染防治强化督查工作，到4月30日结束。”记者近日从四川环境保护督察工作领导小组办公室获悉，本次督查将进一步筑牢长江上游生态安全屏障，探索水污染防治强化督查经验，建立健全环境质量稳定达标保障机制。

据悉，本次督查选取岷、沱江流域作为试点，督查范围以岷、沱江主要干、支流流经城市和污染源集中区域为主，包括阿坝州、成都、自贡、泸州、德阳、内江、乐山、眉山、资阳等9市（州），并根据实际情况，强化重点督查。督查内容主要围绕加快改善岷、沱江流域水环境质量的核心任务，聚焦决策部署落地、工作责任落实、治理有序推进等方面的情况。

同时，强化督查组将开展巡回督查和驻点督查，并分设岷江组、沱江组，巡回督查组由相关厅局各派两名人员组成两个督查组，独立对岷江和沱江流域开展巡回督查，驻点督查组由环境保护厅成立8个现场组（每组20人～28人）开展督查。

四川省督察办要求，各督查组要紧紧围绕地方党委、政府及部门水污染防治责任落实情况开展督查，强化严督严查，重点盯住不作为、乱作为、慢作为等问题，通过督查切实传导压力，推动地方真正把工作抓实。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210426-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:强化督查启动四川污染防治

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

科技传媒网每日精选阅读

印度太阳能制造商将再次请愿对华光伏产品征收反倾销税

印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS