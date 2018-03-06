TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

点评 科技传媒网 / 南极熊3D打印网 / 2018-03-06 12:17

在宁波福莱德公司的展位上看到，他们从欧洲进口的高精度FDM3D打印机、四合一3D打印机、俄罗斯的手持3D扫描仪等产品。