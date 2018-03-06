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TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

点评

科技传媒网 南极熊3D打印网 2018-03-06 12:17

在宁波福莱德公司的展位上看到，他们从欧洲进口的高精度FDM3D打印机、四合一3D打印机、俄罗斯的手持3D扫描仪等产品。

在宁波福莱德公司的展位上看到，他们从欧洲进口的高精度FDM3D打印机、四合一3D打印机、俄罗斯的手持3D扫描仪等产品。

TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

高精度FDM3D打印机，表面打印质量非常好，可以还原大量细节。售价2.5万人民币

四合一3D打印机，可以换4种接头：3D打印挤出机头、激光雕刻头、食品打印头等。

TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

来自俄罗斯的手持3D扫描仪，左右两个是独立的部件，可拆开换上不同的扫描镜头。

TCT展会上的俄罗斯3D扫描仪、四合一3D打印机

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210427-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印机3D扫描仪

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