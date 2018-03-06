　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

中日德美SIMM同场PK 3D打印谁更领先一筹

点评

科技传媒网 南极熊3D打印网 2018-03-06 12:19

3D打印被视为新时代制造革命技术，在技术和材料的不断突破下，3D打印不断向制造业展现其巨大的市场价值，在航空航天、汽车、模具制造、医疗、珠宝等行业率先呈现

3D打印被视为新时代制造革命技术，在技术和材料的不断突破下，3D打印不断向制造业展现其巨大的市场价值，在航空航天、汽车、模具制造、医疗、珠宝等行业率先呈现争鸣之势。

3D打印市场最新情况

中日德美SIMM同场PK 3D打印谁更领先一筹

数据显示，全球3D打印市场规模逐年增加，2010-2016年3D打印市场的年均复合增长率为24.60%。由2010年的13亿美元增加至2016年60.6亿美元(约合人民币417.5亿元)，增长率为16.54%，同比减少13.46个百分点。伴随着3D打印技术的快速成长和3D打印技术在各个行业领域的渗透，前瞻估算2017年全球3D打印行业市场规模将超70亿美元。未来五年全球3D打印行业继续保持快速增长的势头。

美德日中瓜分3D打印市场

目前，3D打印行业正处于导入期之末、成长期之初的阶段，拥有极大发展潜力。无论在全球范围内还是我国市场内，3D打印的行业规模都呈现快速上涨态势。对于3D打印的开发和应用，发达国家远远走在前面，从1988年商业化的3D打印设备销售开始，20余年来全球有几十个国家采购安装这些设备。从各国20余年来总装机量的占比来看，美国以38%的份额遥遥领先，日本、德国和中国占据第二梯队。

中日德美SIMM同场PK 3D打印谁更领先一筹

其中，美国作为全球3D打印产业领导者，政府将其作为制造业发展方案的重要技术之一，并宣布投入2亿美元建设三个制造创新研究所，目前以美国Stratasys、3DSystems为代表的设备企业在产业链中占据了主导作用，且代表性设备企业通常能够提供材料和打印服务业务，具有较强的话语权；

德国作为领先的制造业国家，在3D打印领域同样具备领先能力。成立于1989年的德国EOS专注于激光烧结，其销量占同类设备市场份额近50%，德国Envisiontec结合了光固化技术和数字光投影（DLP）技术，在助听器和珠宝3D打印市场占有率超50%，收入近1亿美元；

而日本作为老牌的制造业强国，在3D打印的研究上一直保持着开拓创新的步伐，近年来品牌制造业企业如沙迪克、马扎克、爱普生等逐步开启自己的3D市场占有之旅；

而不断崛起的中国，近年来3D打印行业进入快速发展期，为我国企业带来前所未有的机遇，湖南华曙、联泰科技、铂力特、先临三维、天远三维等企业在3D打印市场逐渐展露头角。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210428-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印制造业

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

科技传媒网每日精选阅读

印度太阳能制造商将再次请愿对华光伏产品征收反倾销税

印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS