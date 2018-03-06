中日德美SIMM同场PK 3D打印谁更领先一筹

3D打印被视为新时代制造革命技术，在技术和材料的不断突破下，3D打印不断向制造业展现其巨大的市场价值，在航空航天、汽车、模具制造、医疗、珠宝等行业率先呈现

3D打印被视为新时代制造革命技术，在技术和材料的不断突破下，3D打印不断向制造业展现其巨大的市场价值，在航空航天、汽车、模具制造、医疗、珠宝等行业率先呈现争鸣之势。

3D打印市场最新情况

数据显示，全球3D打印市场规模逐年增加，2010-2016年3D打印市场的年均复合增长率为24.60%。由2010年的13亿美元增加至2016年60.6亿美元(约合人民币417.5亿元)，增长率为16.54%，同比减少13.46个百分点。伴随着3D打印技术的快速成长和3D打印技术在各个行业领域的渗透，前瞻估算2017年全球3D打印行业市场规模将超70亿美元。未来五年全球3D打印行业继续保持快速增长的势头。

美德日中瓜分3D打印市场

目前，3D打印行业正处于导入期之末、成长期之初的阶段，拥有极大发展潜力。无论在全球范围内还是我国市场内，3D打印的行业规模都呈现快速上涨态势。对于3D打印的开发和应用，发达国家远远走在前面，从1988年商业化的3D打印设备销售开始，20余年来全球有几十个国家采购安装这些设备。从各国20余年来总装机量的占比来看，美国以38%的份额遥遥领先，日本、德国和中国占据第二梯队。

其中，美国作为全球3D打印产业领导者，政府将其作为制造业发展方案的重要技术之一，并宣布投入2亿美元建设三个制造创新研究所，目前以美国Stratasys、3DSystems为代表的设备企业在产业链中占据了主导作用，且代表性设备企业通常能够提供材料和打印服务业务，具有较强的话语权；

德国作为领先的制造业国家，在3D打印领域同样具备领先能力。成立于1989年的德国EOS专注于激光烧结，其销量占同类设备市场份额近50%，德国Envisiontec结合了光固化技术和数字光投影（DLP）技术，在助听器和珠宝3D打印市场占有率超50%，收入近1亿美元；

而日本作为老牌的制造业强国，在3D打印的研究上一直保持着开拓创新的步伐，近年来品牌制造业企业如沙迪克、马扎克、爱普生等逐步开启自己的3D市场占有之旅；

而不断崛起的中国，近年来3D打印行业进入快速发展期，为我国企业带来前所未有的机遇，湖南华曙、联泰科技、铂力特、先临三维、天远三维等企业在3D打印市场逐渐展露头角。

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