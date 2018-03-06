AirPods意外大热激励苹果，正研发高端降噪耳机

（原标题：Apple Turns Up Audio Ambition With High-End Headphones）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，据彭博社报道，苹果公司的AirPods耳机销售出人意料地火爆。现在，该公司正计划进军高端耳机市场，以实现其在音频领域的野心。

据知情人士透露，这家总部位于美国加州库比蒂诺的科技巨头正在研发一种降噪耳机，可以与当前市场上的领导者相媲美，比如Bose和苹果自己的Beats品牌。知情人士表示，苹果计划最早于今年年底推出这款耳机，但现在面临着开发挑战，可能会导致其推迟发布。

在过去的一年里，苹果耳机的开发工作始终断断续续。知情人士称，该公司在开发智能音箱HomePod的过程中也遇到了类似的问题，包括多次重新设计。他们警告说，苹果可能会在发布前重新设计耳机，或者干脆放弃这个项目。苹果发言人拒绝置评。

今年早些时候，苹果发布了售价349美元的智能音箱HomePod后，重新计划推出高端耳机。除了降噪功能外，苹果还计划将类似AirPods的无线配对功能纳入其中。这将是苹果推出的一系列以音乐为重点的产品和服务中的最新举措。

iPod和iTunes商店彻底改变了音乐的消费方式，数字下载兴起，实体CD衰落。苹果有史以来规模最大的一次收购是在2014年斥资30亿美元收购Beats，这一交易让苹果进入高端耳机和音乐流媒体领域。

HomePod的声音在今年获得了诸多好评，苹果已经在准备其他的音频配件，比如升级到AirPods，增加防水功能，以及新的无线芯片，可以让Siri被语音激活。

到目前为止，AirPods一直是苹果“其他产品”获得成功的关键因素。这类产品包括AirPods、Beats耳机、Apple Watch、Apple TV和iPad配件等，为苹果第一财季创造了超过50亿美元（首次）的收入，同比增长36%。

苹果在最近的财报电话会议上说，在这类产品中，包括智能手表、AirPods和Beats耳机在内的可穿戴产品销量去年飙升了70%。

2014年收购Beats Music和Beats Electronics时，苹果高管们说，耳机业务的成功是最大驱动力。苹果品牌的耳机似乎会取代Beats耳机，尽管Beats也销售价格较低的无线耳机，可能不会直接与新产品竞争。尽管AirPods很受欢迎，但以运动为导向的无线Beats耳机似乎仍然很畅销。

苹果在2015年推出Apple Music时，曾抛弃了Beats音乐流媒体的名字。然而，考虑到Beats耳机的优势，该公司可能会保留该品牌，同时继续开发新款耳机。

Research and Markets表示，Beats、Bose、Sennheiser索尼以及Skullcandy都是耳机市场的领军力量，到2023年，耳机市场的年收入将达到200亿美元，几乎是今年预期销售额的两倍。NPD集团的研究人员去年表示，AirPods和Beats耳机的销售帮助苹果占据27%的无线耳机市场份额，营收更是占了半壁江山。

对于新款苹果耳机来说，定价将是关键。HomePod的售价比Sonos产品高出100多美元，比亚马逊Echo高出200美元，但比谷歌的Home Max便宜50美元。Beats和Bose的高端无线耳机售价都为350美元，而Sennheiser的价格从100美元到500美元不等。

TechInsights的数据显示，苹果售价款349美元的HomePod成本为216美元，这意味着其利润率比其他苹果硬件产品低得多。AirPods很难组装，并使用了不同寻常的设计技巧，这可能会让它们的生产成本十分高昂。苹果耳机可能会使用类似的音频技术，从而推高成本。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210429-1.html

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