"All in"or放弃？这两年对苹果无人车项目太关键

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息,据AppleInsider报道,一名分析师称,苹果在无人驾驶汽车技术方面的试验可能会偏离创建简单平台的当前目标,重新回到完全自主设计汽车的初衷上。

投资公司Guggenheim分析师罗伯特·希哈(Robert Cirha)在一份投资报告中称:“苹果正在投资无人驾驶项目,并将其作为‘所有人工智能项目之母’,但它没有承诺推出完整的汽车。然而,我们看到它的整个商业模式都是基于垂直整合进行控制的,所以苹果不太可能向第三方出售模块化人工智能。”

希哈还称:“我们认为,苹果无人驾驶汽车项目的命运会在接下来的2年里决定,苹果要么彻底失败,要么取得巨大成功。考虑到这项技术的颠覆性,以及TAM(潜在市场)的庞大规模,苹果可能会投入更多资源。”

据信,苹果曾在2015年研发自己的无人驾驶汽车,但在2016年下半年转变了转向,转而专注于打造平台。有传言称,苹果公司始终在寻求进入叫车服务市场,可能与中国的滴滴出行(Didi Chuxing)等公司合作。

重新恢复“打造完整汽车”的目标可以满足苹果控制其生态系统的一贯愿望,但也会带来其他障碍。举例来说,尽管苹果已经聘请了许多专家,但作为一项全新业务,它不仅要与特斯拉这样的电动汽车公司竞争,还要与所有老牌汽车制造商展开竞争。此外,苹果必须找到合作伙伴,因为它没有任何制造能力。

与此同时,苹果还必须适应更长的升级周期,并扩大其支持基础设施。几十年来,汽车制造商经常为汽车提供零部件和支持,而苹果公司在仅仅7年之后就宣布Mac和其他电子产品“过时”。(小小)

