宁夏公布286家重点排污单位

宁夏回族自治区环保厅近日公布了2018年全区重点排污单位名录，包括排污单位详细名称、所在行政区代码、社会信用代码等，共286家，宁夏明盛染化有限公司、中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司（化肥厂）、宁夏新安科技有限公司等企业名列其中。

据悉，286家重点排污单位中，水环境重点排污单位102家、大气环境重点排污单位112家、土壤环境污染重点监管单位72家。宁夏回族自治区环保厅要求，全区各地环境监管部门要督促重点排污单位按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求，组织开展自行监测工作；污染源自动监测的手工比对，由重点排污单位按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》自行开展或委托有资质的专业机构进行监测；及时、如实地向社会公开环境信息，接受公众监督。

同时，宁夏回族自治区环保厅要求，各地环境保护部门要督促重点排污单位积极做好与全国重点污染源监测数据管理系统的联网工作，帮助解决联网过程中遇到的问题，及时在平台上公开相关监测信息。结合各地实际情况，适时对企业自行监测开展情况、信息公开情况等进行检查指导。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210432-1.html

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