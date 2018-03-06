　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

中国电商为何热衷做会员？看看亚马逊的数据经验

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-06 15:02

中国电商为何热衷做会员？看看亚马逊的数据经验,亚马逊 amazon 电商 prime

（原标题：10 Charts That Will Change Your Perspective of Amazon Prime's Growth）

中国电商为何热衷做会员？看看亚马逊的数据经验


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，据福布斯杂志报道，亚马逊已经公布了2017年第四季度和全年财报，2017年净销售额达到1779亿美元，比2016年的1360亿美元增加了31%，净利润从2016年的24亿美元增加到2017年的30亿美元。最新财务业绩也反映出，随着公司在国际市场、技术、内容和营销方面的努力，运营费用的增长正在挤压利润率。

亚马逊Amazon Prime是一项年度会员计划，包括超过1亿件物品的无限制免费递送、无限制即时播放成千上万的电影和电视节目、Alexa语音购物，以及无限制免费阅读成千上万的Kindle书籍和内容。Amazon Prime还包括为特定产品提供的当日免费送货服务。此外，亚马逊还计划在今年晚些时候推出fine-tuning（深度学习中常用调参方法）相关服务。

在线订阅服务的收入，如Amazon Prime会员、Audible、Prime Video和Prime Music Unlimited等，同比增长了49%，轻松超过了在线商店收入增长20%的幅度。在2018年1月份，亚马逊提高了Amazon Prime会员的月费2美元，达到12.99美元，年费总计为156美元。此外，亚马逊为选择交纳年费的Amazon Prime会员设定99美元的优惠价格。投资公司Cowen & Company估计，亚马逊每月增加2美元费用，每年就可以为其带来3亿美元的收入。以下这些数字提供了对Amazon Prime爆炸性增长的洞察：

1.2018年，51%的美国家庭将成为亚马逊Amazon Prime会员，高于2017年的45%。Amazon Prime会员的消费额将超过非Prime用户的4.6倍。美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)估计，在过去的12个月中，亚马逊Prime会员的平均消费额为2486美元，而非Prime会员平均消费额仅为544美元。

2.消费者情报研究合作伙伴和Statista的数据显示，目前美国约有9000万付费Amazon Prime用户。亚马逊Prime会员数量在2016年6月份为6300万，而到2017年9月份已经增长到9000万。从2013年12月的2500万会员到去年9月的9000万，亚马逊在过去5年里的订阅用户年增长率达29.2%。Statista发现，亚马逊Prime会员每年平均花费1300美元，而非Prime会员每年消费700美元。

3.70%收入在15万美元或以上的美国人拥有亚马逊Prime会员资格。Alexa、Echo、Dash、IoT、Smart Home以及Prime Now递送服务是吸引和留住优质客户的关键，这些人拥有较高可支配收入，并愿意为享受便利付费。亚马逊认识到，由于工作和旅行计划的要求，他们的最赚钱客户正面临着持续的时间短缺困扰。Prime服务路线图继续反映了为高收入家庭服务便利性和速度服务的倾向，其中许多家庭都是双职工，而这些人的时间很宝贵。

4.46%的亚马逊Prime会员每周至少在网上购物一次。相比之下，只有13%的非Prime会员每周购物。亚马逊的服务激增有助于留住主要客户。在一个可信赖的平台上，亚马逊将广泛的服务组合和实时的便捷性结合起来，对那些拥有高可支配收入和很少额外时间的顾客来说，这是一种不可或缺的生活方式。

5.在2016年至2018年期间，亚马逊的Prime主要国际客户以56%的复合年增长率增长(CAGR)，增长速度是美国会员的2倍，同时短期递送（1个或2个小时送达）服务数量会增加。

6.到2022年，美国将有5600万亚马逊Prime视频用户，全球达到1.22亿人。预计在4年内，亚马逊Prime视频用户将在全球范围内增长到1.22亿人，其中45.9%的用户来自美国。

7.亚马逊Prime Video是亚马逊在日本、德国和英国获得新用户的主要增长催化剂。在Prime Instant Video推出后的短短3个月内，亚马逊Prime会员在日本就跃升了16%。随着Prime Instant Video的推出，英国和德国的Prime用户订阅率也有所上升。

8.63%的亚马逊网上购物用户也是亚马逊Prime会员。与亚马逊其他地区以两位数的增长速度相比，从现有的在线用户那里获得新的主要用户已经开始放缓。亚马逊扩大服务和设备基础(包括Alexa)以吸引新用户的战略，也在最新财报中显示出迹象。

9.亚马逊Prime会员数量是全食超市的3.4倍，目前它正在改变食品零售的定价和盈利能力。亚马逊正利用其在供应链、物流和配送中心，积极地重新调整食品零售业的格局。摩根士丹利发现，消费者不在全食超市购物的主要原因是其他地方价格更低。今天，亚马逊在全食超市实行选择性降价的做法是由市场主导的。

10.亚马逊正在将Prime Now的短期配送和全食超市的本地库存结合起来，以扩大利润丰厚的杂货配送业务。Prime会员最具吸引力的好处之一是，通过增加Prime Now服务可交付产品的种类，订购短期递送产品的灵活性，亚马逊正在扩大其送货业务的利润。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210434-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊电商AmazonPrime

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

科技传媒网每日精选阅读

印度太阳能制造商将再次请愿对华光伏产品征收反倾销税

印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS