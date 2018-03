中国电商为何热衷做会员?看看亚马逊的数据经验

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息,据福布斯杂志报道,亚马逊已经公布了2017年第四季度和全年财报,2017年净销售额达到1779亿美元,比2016年的1360亿美元增加了31%,净利润从2016年的24亿美元增加到2017年的30亿美元。最新财务业绩也反映出,随着公司在国际市场、技术、内容和营销方面的努力,运营费用的增长正在挤压利润率。

亚马逊Amazon Prime是一项年度会员计划,包括超过1亿件物品的无限制免费递送、无限制即时播放成千上万的电影和电视节目、Alexa语音购物,以及无限制免费阅读成千上万的Kindle书籍和内容。Amazon Prime还包括为特定产品提供的当日免费送货服务。此外,亚马逊还计划在今年晚些时候推出fine-tuning(深度学习中常用调参方法)相关服务。

在线订阅服务的收入,如Amazon Prime会员、Audible、Prime Video和Prime Music Unlimited等,同比增长了49%,轻松超过了在线商店收入增长20%的幅度。在2018年1月份,亚马逊提高了Amazon Prime会员的月费2美元,达到12.99美元,年费总计为156美元。此外,亚马逊为选择交纳年费的Amazon Prime会员设定99美元的优惠价格。投资公司Cowen & Company估计,亚马逊每月增加2美元费用,每年就可以为其带来3亿美元的收入。以下这些数字提供了对Amazon Prime爆炸性增长的洞察:

1.2018年,51%的美国家庭将成为亚马逊Amazon Prime会员,高于2017年的45%。Amazon Prime会员的消费额将超过非Prime用户的4.6倍。美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)估计,在过去的12个月中,亚马逊Prime会员的平均消费额为2486美元,而非Prime会员平均消费额仅为544美元。

2.消费者情报研究合作伙伴和Statista的数据显示,目前美国约有9000万付费Amazon Prime用户。亚马逊Prime会员数量在2016年6月份为6300万,而到2017年9月份已经增长到9000万。从2013年12月的2500万会员到去年9月的9000万,亚马逊在过去5年里的订阅用户年增长率达29.2%。Statista发现,亚马逊Prime会员每年平均花费1300美元,而非Prime会员每年消费700美元。

3.70%收入在15万美元或以上的美国人拥有亚马逊Prime会员资格。Alexa、Echo、Dash、IoT、Smart Home以及Prime Now递送服务是吸引和留住优质客户的关键,这些人拥有较高可支配收入,并愿意为享受便利付费。亚马逊认识到,由于工作和旅行计划的要求,他们的最赚钱客户正面临着持续的时间短缺困扰。Prime服务路线图继续反映了为高收入家庭服务便利性和速度服务的倾向,其中许多家庭都是双职工,而这些人的时间很宝贵。

4.46%的亚马逊Prime会员每周至少在网上购物一次。相比之下,只有13%的非Prime会员每周购物。亚马逊的服务激增有助于留住主要客户。在一个可信赖的平台上,亚马逊将广泛的服务组合和实时的便捷性结合起来,对那些拥有高可支配收入和很少额外时间的顾客来说,这是一种不可或缺的生活方式。

5.在2016年至2018年期间,亚马逊的Prime主要国际客户以56%的复合年增长率增长(CAGR),增长速度是美国会员的2倍,同时短期递送(1个或2个小时送达)服务数量会增加。

6.到2022年,美国将有5600万亚马逊Prime视频用户,全球达到1.22亿人。预计在4年内,亚马逊Prime视频用户将在全球范围内增长到1.22亿人,其中45.9%的用户来自美国。

7.亚马逊Prime Video是亚马逊在日本、德国和英国获得新用户的主要增长催化剂。在Prime Instant Video推出后的短短3个月内,亚马逊Prime会员在日本就跃升了16%。随着Prime Instant Video的推出,英国和德国的Prime用户订阅率也有所上升。

8.63%的亚马逊网上购物用户也是亚马逊Prime会员。与亚马逊其他地区以两位数的增长速度相比,从现有的在线用户那里获得新的主要用户已经开始放缓。亚马逊扩大服务和设备基础(包括Alexa)以吸引新用户的战略,也在最新财报中显示出迹象。

9.亚马逊Prime会员数量是全食超市的3.4倍,目前它正在改变食品零售的定价和盈利能力。亚马逊正利用其在供应链、物流和配送中心,积极地重新调整食品零售业的格局。摩根士丹利发现,消费者不在全食超市购物的主要原因是其他地方价格更低。今天,亚马逊在全食超市实行选择性降价的做法是由市场主导的。

10.亚马逊正在将Prime Now的短期配送和全食超市的本地库存结合起来,以扩大利润丰厚的杂货配送业务。Prime会员最具吸引力的好处之一是,通过增加Prime Now服务可交付产品的种类,订购短期递送产品的灵活性,亚马逊正在扩大其送货业务的利润。(小小)

