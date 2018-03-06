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原阿里高管雷雁群加盟车好多集团 出任COO

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-06 15:04

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原阿里高管雷雁群加盟车好多集团 出任COO


科技传媒网讯 网易科技新闻3月6日消息，车好多集团（旗下拥有瓜子二手车直卖网和毛豆新车网两大品牌业务）宣布，原阿里巴巴高管雷雁群加盟公司，出任车好多集团COO（首席运营官），全面负责集团营销战略制定、运营管理和围绕交易服务业务的整体规划等工作。雷雁群统筹管理万人团队，直接汇报给车好多集团CEO杨浩涌，将参与制定公司发展战略，进一步推动新零售业务的落地，提升运营与服务效率，优化用户体验。

雷雁群于2000年加入阿里巴巴，经历阿里中供铁军整个成长过程，先后任职于阿里中供业务前线五个大区省长和后台多个部门负责人。离开阿里后，雷雁群经历五年的创业和投资人生涯。

近日，车好多集团宣布获得了C轮融资，金额达8.18亿美金。新加入的投资方包括领投方腾讯、工银国际、云锋基金、方源资本、GIC、IDG资本、泰合资本，老股东红杉资本中国基金、H CAPITAL、DST、今日资本、首钢基金、山行资本追加投资，New Ambitious等老股东继续跟投。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210435-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:阿里阿里巴巴COO出任雷雁群

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