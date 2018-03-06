瞄准“新零售” SaaS软件厂商该如何应对？

近些年，实体零售发展受阻，“关店潮”尴尬涌现。一些传统零售商将责任归罪给电商的崛起之时，行业思考者开始发出更冷静的声音：传统零售的凋零并不能完全归咎于电商的冲击，更多的原因在于消费者需求的变化、自身经营模式的限制。显然，墨守成规自然会被趋势所淘汰。

此时，“新零售”作为一种全新的商业模式崛起，被行业认为能够为传统零售带来价值的重估。诚然，互联网线上流量红利宣告结束，电商渗透率不断提高，消费需求也由标准化的商品延伸至非标准化的服务，因此更需要线下实体店作为电商的载体。

而新零售的本质就是互联网IT，需要用到互联网思维和工具重新开店，但是传统行业缺乏的正是IT技术，自建电商耗费的时间、人力、财力成本无疑是巨大的。这个新零售转型的关键点上，借助行业内软件厂商的力量显得尤为重要。

但是国内软件服务行业市场太大，良莠不齐，鱼龙混杂，在新零售风口下好的软件厂商却愈来愈少。有些软件厂商打着新零售电商解决方案提供商的幌子，却在做着一些传统软件商干的事，毫无一丝互联网思维与新零售基因。更有部分软件厂商以销售为目的，覆盖各类客户群体，一昧堆砌复杂功能。

在国内专业新零售解决方案及服务提供商千米网看来，“新零售”之“新”在于互联网IT和去中心化。新零售本质没有发生变化，场景仍然是人、货、场，从业者关心的仍然是流量、会员、供应链。

因此，千米网更希望突破原有游戏规则，打破传统软件提供商的枷锁，全力转型为新零售电商解决方案及服务提供商。千米网与其他软件服务商的区别在于，通过电商SaaS方式打造电商软件和提供运营服务来给新零售企业赋能，帮助客户把会员资产把控在自己手中。千米网强调要将企业信息化所需的各个模块全面SaaS化，协同所有环节，用户不需要再一个个去痛苦的打通各个软件的壁垒，企业也无需思考服务器与安全问题，降低客户做电商的成本，提高产能效率。

同时，在人云亦云的新零售浪潮中，千米网更加希望所有行业人能在褪下光环沉淀理性后进行冷思考，为此，千米网特别将于下个月举行一场隆重的新零售战略发布会。

据透露，3月19日，千米网即将在成都世外桃源酒店举办一场以“店”力全开为主题的新零售战略发布会。本次大会将邀请数百位新零售领域的从业者和学者嘉宾，齐聚成都世外桃源酒店，言商论道，共同见证千米网新零售战略的发布，为中国传统零售业态赋能。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210436-1.html

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