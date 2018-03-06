深耕家电行业百年 松下全线产品将亮相AWE2018家博会

作为一年一度的家电及消费电子领域的盛会，中国家电及消费电子博览会(以下简称AWE家博会)将于2018年3月8日~3月11日在上海新国际博览中心隆重举办。而家电行业的巨头松下电器Panasonic今年也将全新的家电产品带到展会现场。同时，2018年正逢松下电器Panasonic创业100周年，一百年间，松下也见证了家电行业和产品的深刻变迁，本次AWE家博会,松下也将在展会现场给众多消费者带来最新的家电科技，以及将介绍全新的家电产品战略。

重温家电发展历程 百年展区见证历史

从1918年成立至今，松下所推出的家电产品从传奇的双头插座到电视、冰箱、洗衣机等，深入到人们生活的方方面面。而本次家博会，您可以在松下百年展区 100th Anniversary看到百年间松下所生产的众多经典产品，现场还设有百年剧院，通过大屏幕来观赏松下百年影片，带您重温那些年代的芳华。

用“魔镜”唤醒松下质慧家展区

松下质慧家是松下打造的全新的智能化技术，并将这种技术延伸到了卫浴、厨房等几乎所有的家庭居住空间。通过魔镜，将个人的健康管理和家电的智能控制全面结合了起来，不仅把人从繁琐的家务中解放出来，更在方方面面呵护着我们和家人的健康。今年首次亮相的魔镜也是松下质慧家的亮点之一，这面小小的“镜子”实现了人与家、人与家电、家与家电之间的互联，也正是因为有了它，我们对家的认知又进一步的扩大。

松下轻厨房展区 网罗天下健康美食

而拥有众多现代化产品的松下轻厨房，也通过智能家电产品让厨房的工作变得更轻松。例如嵌入式厨房的IR光火力电磁灶，抽屉式洗碗机，3In1微蒸烤箱，在这些能够精准控制的产品使用下，解放您的双手，创造出更多您与家人交流的机会。

此外，在轻厨房现场将会设置中式、日式、西式料理商品展示区，配合使用松下充满智慧和科技感的产品，制作出健康的便携料理。现场还设有健康轻食品品尝区，前来参观的观众朋友也可以现场一饱口福。

留住家庭美好影像回忆的影像技术展示区

欢乐的家庭生活离不开亲人之间的分享，而这就需要影像的记录。松下LUMIX系列相机产品一直也是微单相机的典范代表。在小巧的外观下蕴含了强大的拍摄能力。此次AWE家博会现场，松下展厅还特别设立了影像技术展示区，在这里您可以体验到全新的LUMIX超长焦镜头，同时还可以亲手体验到产品的魅力。此外，为了让用户能够更深入的学习摄影知识，松下还贴心地在现场开设了摄影技巧讲座、模特拍摄体验区等，现场教学还可以学习到更多的摄影知识。

神奇的纳米水离子世界 nanoe world

提到松下的nanoe纳米水离子技术，很多消费者都并不陌生。这是松下电器独有的技术，并将这一技术贯穿至众多产品之中。从卫浴、洗衣机、到大型法式冰箱，从空气净化器到吹风机，这些看似不同门类的产品，却都拥有nanoe纳米水离子技术，神奇的纳米水离子让生活变得更精彩。如果您也想了解nanoe纳米水离子到底为何如此神奇，不妨前往纳米水离子世界的舞台，这里将有专业人士进行演出，带您走进nanoe纳米水离子的世界。

与国民女神来一场偶遇 代言人高圆圆将助力松下展台

在AWE家博会期间，松下品牌形象代言人高圆圆也将会亲临现场，高圆圆拥有美丽、知性、智慧的形象，一直以来深受中国公众的喜爱。如果您也在松下展台，也许还会与国民女神来一场不期而遇的邂逅。相信再加上高圆圆的助力，本次AWE家博会，拥有百年历史的松下品牌一定会大放异彩，受到更多消费者的喜爱。

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