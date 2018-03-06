富士康工业互联网欲投资六大项目

继2月9日证监会披露富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“富士康工业互联网”）首次公开发行股票的招股书后，2月22日该招股书进入“预披露更新”状态。富士

继2月9日证监会披露富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“富士康工业互联网”）首次公开发行股票的招股书后，2月22日该招股书进入“预披露更新”状态。富士康工业互联网IPO之路可谓快步推进。

在日前公布的招股说明书上，富士康工业互联网详细阐述了发行人关于摊薄即期回报的填补措施，同时披露了公司募集资金的主要用途。

据悉，本次公开发行完成后，随着募集资金的到位，富士康工业互联网的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。

因此，发行人根据自身经营特点制定了以下相关措施：1、加强募集资金管理，合理使用募集资金；2、巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力；3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率；4、加快募集资金投资项目的投资进度，争取早日实现项目预期效益；5、加强人才队伍建设，积蓄发展活力；6、完善利润分配政策，强化投资者回报机制。

而值得注意的是，富士康招股说明书明确指出，公司募集资金主要用于如下项目：

一、工业互联网平台构建。旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人、传感器、交换机等硬件相互整合，形成具有与上下游互通互联、资源共享功能的工业互联网系统平台。

二、云计算及高效能运算平台。旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构，为未来高效能运算服务的发展奠定基础。

三、高效运算数据中心。将基于建置高效运算数据中心，助力公司设计针对日常生产经营活动中设计、生产过程的自动化解决方案，不断优化生产流程，提高生产效率。

四、通信网络及云服务设备。通过购入部分新设备、更换老旧设备，实现通信网络设备、云服务设备智能产业化制造。

五、5G及物联网互联互通解决方案。着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术，开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案。

六、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级和智能制造产能扩建。主要通过新技术研发应用、生产设备升级、技术改造升级和智能化建设，在提升产品品质的同时，满足未来智能制造的产能需求，实现产品在智能制造领域的应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210439-1.html

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