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能源革命：储能已成新能源市场的关键

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科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-03-06 15:12

目前储能主要应用于分布式发电及微网储能系统，占总装机规模的56%，其次是可再生能源开发。在集中式可再生能源发电领域，储能主要应用于解决弃风/弃光，跟踪计划

近年来，以光伏发电、风电为代表的新能源发电获得了迅速的发展。数据显示，2017年，全国风电新增装机15.03GW，累计装机164GW;光伏发电新增装机53.06GW，累计装机达到130亿千瓦。然而由于不稳定，消纳难等原因，弃风、弃光也成为了制约行业发展的一大难题；此外，在分布式光伏、海上风电等多样性发电模式的兴起之下，市场上对电力储存的需求正越来越大。这都刺激了储能技术的发展，使得储能成为了新能源市场未来发展的关键。

能源革命：储能已成新能源市场的关键

储能已成新能源市场未来发展的关键

在新能源电力持续高增长的同时，储能技术也开始越来越成为新能源产业突破瓶颈的关键。第一，储能有望彻底解决弃风弃光问题。目前，弃风弃光的问题已经成为了当下制约光伏、风电取得进一步发展的首要因素。2017年弃风弃光虽然有所缓解，但依然不容小觑。即使是去年弃风率下降超过10个百分点的甘肃，其弃风率依然高达33%；而弃光率较高的地区如新疆、甘肃，其弃光率也都在20%以上。不仅如此，由于政策限制弃风弃光区域的新增装机，风电的新增装机自2016年起开始逐年下降，2015年-2017年的风电新增装机分别为33GW、19.3GW、15.03GW。而另一方面，光伏发电的发展的主要支撑点也转为了分布式光伏，因为弃光严重，西北地区的新增光伏装机几乎陷入了停滞。

能源革命：储能已成新能源市场的关键

由此可以发现，弃风弃光问题并没有得到解决，只是在牺牲一部分地区的产业发展的前提之下得到了缓解而已。而要从根本上解决弃风弃光问题，储能是必不可少的一项技术。当光伏电站、风电站配备了储能系统，将可以对暂时无法消纳的电力进行储存。这不但能够避免弃光弃风，也可以保障天气因素不好时电站的供电。

第二，光伏、风电的未来发展需要储能。从目前我国的能源供给形式来看，在能源互联的大趋势之下，分布式电力的发展成为了未来的潮流。同时这也是光伏、风电突破当前发展瓶颈的关键。而在分布式光伏发电以及海上风电等分布式电力模式下，储能的地位显得异常重要，与储能相结合才能发挥光伏等新能源电力的巨大优势。可以说，储能是光伏等新能源产业未来发展的基础。

目前储能主要应用于分布式发电及微网储能系统，占总装机规模的56%，其次是可再生能源开发。在集中式可再生能源发电领域，储能主要应用于解决弃风/弃光，跟踪计划出力、平滑输出和参与调峰调频辅助服务。

市场空间巨大

近几年，分布式光伏的爆发大大的刺激了储能的需求，而储能技术的进步和成本的降低也在促进分布式光伏的发展。根据《可再生能源“十三五”规划》的目标，到2020年，我国光伏发电装机将达到105GW（目前已经提前完成任务），风电达到210GW。根据预测，按照平均10%左右的储能配套来估计，在“十三五”期间我国仅风光电站配套储能的市场空间就有30GW以上；加上更大规模的用户侧及调频市场，储能市场规模有望超过60GW。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210440-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能光伏发电储能

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