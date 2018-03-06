巴斯夫等化学巨头悉数亮相TCT亚洲展

本届展会除吸引了3D Systems等增材制造传统领先企业参展外，以巴斯夫、三菱化学、杜邦、普莱克斯、帝斯曼、阿科玛、路博润和科莱恩等为代表的化学巨头悉数亮相，

作为全球增材制造领先的展会品牌TCT的开年首秀，TCT亚洲展――2018亚洲3D打印、增材制造展览会，3月1日-3日在上海新国际博览中心开幕。本届展会吸引了逾12000名专业观众参观。而全球化学巨头公司的加入，是本次展会最令人瞩目的亮点之一。

据悉，本届展会除吸引了3D Systems等增材制造传统领先企业参展外，以巴斯夫、三菱化学、杜邦、普莱克斯、帝斯曼、阿科玛、路博润和科莱恩等为代表的化学巨头悉数亮相，表明3D打印这一技术已经从小众走向大规模发展。

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