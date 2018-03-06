国内3D打印领军企业落户重庆

记者近日获悉，国内3D打印领军企业――重庆云湾科技公司已落户两江新区金泰智能产业园，将为重庆智造提供高性价比的3D打印产品。
记者近日获悉，国内3D打印领军企业――重庆云湾科技公司已落户两江新区金泰智能产业园，将为重庆智造提供高性价比的3D打印产品。
据介绍，云湾科技可打印多种工程复合材料。包括标准工程聚合物（ABS、ASA、PETG、PLA、PC、PC-ABS、尼龙等）、专业高性能聚合物（PEI、PPSU、PPS、PEEK等）、含碳纤维或碳纳米管填料的高刚度聚合物，并可为客户量身定制复合型高性能聚合物。
该公司负责人表示，接下来还将引进mim（金属注射成形）粉，用mim粉打印的产品，是现有金属3D打印成本的十五分之一左右，如果将这些应用到工业生产，将节约很大的成本。
“我们为传统制造业提供了新的选择，目前，云湾科技打印的成品，强度媲美铝合金，质量却比铝合金更轻”，该负责人说，云湾科技已引入的技术和材料，可以为航空航天、建筑、汽车、工业、医疗、文创等行业服务。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210442-1.html
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