贵阳市确定609户企业为环保税纳税人

环境保护税法于2018年1月1日起施行，应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类。按照环保税按月计算、按季申报的规定，4月1日将迎来环保税的首个征

目前，贵阳市已将征收排污费的609户企业识别为环境保护税纳税人。

环境保护税法于2018年1月1日起施行，应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类。按照环保税按月计算、按季申报的规定，4月1日将迎来环保税的首个征期。

为保障这一全新税种顺利开征，市地税局与市生态委等环保部门密切配合，做好包括环保税法宣传、征管档案移交、税源摸底和培训宣传等开征准备工作。去年6月开始，市地税系统除在办税大厅宣传环保税法外，还在对排污企业调研时进行点对点、一对一宣传。近期，市地税局还将在应税企业中进行环保税纳税流程模拟。

环境保护税的开征，对推进生态文明建设、倒逼高污染高耗能企业转型升级、推动经济结构调整和发展方式转变起到积极作用，有利于推动经济与环境相协调可持续发展。

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