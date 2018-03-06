深耕“工业互联网” 双良节能提前布局引关注

近日，“工业互联网”概念再次被频繁提及，业内普遍认为当下是后工业时代变革的恰好时机，而对“互联网＋先进制造业”的新思考或将对工业生产变革的产生巨大推动

近日，“工业互联网”概念再次被频繁提及，业内普遍认为当下是后工业时代变革的恰好时机，而对“互联网＋先进制造业”的新思考或将对工业生产变革的产生巨大推动力。事实上，以互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合为特征的新型、重大的工程科技和产业应用，是支撑全球新一轮产业变革的关键基础。而“工业互联网”正是链接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态和应用模式，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

率先深耕于“互联网＋先进制造业”领域的双良节能，针对用户能源利用效率偏低，管理水平粗放的问题，公司成功自主研发了“双良能效智慧云平台”，为双良庞大存量客户群打造“专家＋管家＋互联网”的全生命周期服务。目前，双良云平台已应用到数百家国内外用户的1000多台能源设备中，为不同用户综合节能5％―20％，延长设备寿命5―10年。简而言之，双良云平台的建立实现了高精度下的高效率，也实现了产品从生产周期到用户使用周期的全生命周期的管理和服务。

连接是工业互联网发展的基础，具体体现在可联网、可感知、可控制。据悉，双良云平台依托国内外知名品牌的传感器，自主采集耗能设备的水体温度、蒸汽压力、液体浓度、变频器频率、能耗数据等运行参数，借助4G、有线通讯，传输至双良云平台，用户与服务工程师，可在手机端、电脑网页端，24小时了解耗能设备的运行情况。例如，利用双良云平台，双良工程师可以快速地掌握迪士尼乐园能源设备运行状态、机组参数、实时曲线、实时报警、历史报表、历史曲线等信息。同时将专家经验固化成故障预测模型，不断的训练模型，让设备故障预测更加准确，一旦设备出现故障迹象，会立即收到预警邮件，可以及时通知用户处理，减少故障发生率，并进行精准远程诊断。

双良节能旗下的双良云平台作为“工业互联网”在中国发展的缩影，在企业提升信息化水平、构建互联互通工业数据库、提升效率等方面都有着积极的引导作用。面对深刻的产业变革，双良节能将从产品设计、自动化作业、大数据分析、云备份等相关方面继续自主研发、主动合作，力争形成更完善的企业的数据生态，为工业节能、建筑节能等提供更加智慧高效的能源管理路径，更好的发挥节能领域技术优势，助力中国“工业互联网” 发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210444-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm