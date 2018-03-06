三菱化学收购3D打印材料公司Dutch Filaments

Dutch Filaments BV是荷兰3D打印线材生产商，最近由三菱化学公司通过其全资子公司三菱化学高性能聚合物欧洲公司(MCPP)进行业务收购。

Dutch Filaments BV是荷兰3D打印线材生产商，最近由三菱化学公司通过其全资子公司三菱化学高性能聚合物欧洲公司(MCPP)进行业务收购。在刚刚结束的2018TCT展会上，杜邦、科莱恩等国际材料巨头都已经推出自己的3D打印材料，而日本化工巨头三菱化学则通过收购的方式也进入了3D打印材料市场。

据了解，2017年三菱化学控股在世界500强排行榜中公司排名第349位，营业收入为311亿美元(1974亿人民币)，此次收购尽管没有披露具体细节，但荷兰线材公司表示三菱化学是“实现其全球快速发展的完美公司”。

该公司总部位于荷兰赫尔蒙德市，成立于2014年，已成为3D打印线材和聚合物材料的公认开发商，制造商和供应商。

此次收购将使荷兰Filaments在荷兰的70人工厂受到三菱化学高性能聚合物的控制，MCPP表示，这笔交易将有助于加强自身作为3D打印材料供应商的地位。此次收购标志着三菱化学在聚合物3D打印线材市场迈出了重要一步。

日本公司表示，通过此次收购，三菱化学在其高性能聚合物业务组合中添加了用于3D打印的聚合物基线材。它还将根据荷兰线材制造的技术和网络，推进三菱化学集团高性能聚合物和其他材料的战略，并进一步拓展3D打印相关业务。”

DutchFilaments网站拥有超过25种线材类型和聚合物3D打印颗粒的产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210445-1.html

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