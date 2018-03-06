腾讯AI Lab：AI应用主要是社交、内容、游戏等方向

科技传媒网讯 网易科技新闻3月6日消息，近日腾讯对外发布了关于AI公众认知调查报告。调查数据显示，其中接近8成受访者认为人工智能发展前景广阔，会渗透到各行各业，超过9成的受访者认为人工智能会对自己的工作生活产生影响，3成的受访者已经感受到了人工智能给自己工作带来的威胁，也有接近8成的受访者担心某些领域的人工智能应用会威胁自己的隐私。腾讯AI Lab总经理刘永升就腾讯AI Lab近年的发展情况进行了部分内容分享。

据刘永升透露，目前腾讯AI Lab团队有接近400多人，70多位科学家，300多位工程师，主要分布在深圳、西雅图和北京。腾讯AI Lab研究主攻四个方向，包括机器学习、计算机视觉、语音识别与自然语言处理；应用也主要是四个方向，包括社交、内容、游戏和平台型AI+X。

具体而言，语音识别会有一些基础的比较底层的算法，“现在腾讯Lab也有专门科学家做这方面底层研究，但是可能需要比较长的过程，因为算法的突破依赖于非常多的创新，包括技术条件的创新。图像、语音、智能语音结合具体场景，如医疗场景、安防场景，做定制化可以在某种层面上加速技术到具体应用的落地。”据了解，腾讯AI的相关技术已经落地在诸多场景，比如微信提供的语音识别、语音转文字、机器翻译等技术。

被问及腾讯AI Lab在2018年有哪些具体规划，刘永升称，腾讯AI主要战略是AI+X，希望可以在企业共享AI研究成果，在行业共享技术平台，此外还有与学界共享全新研究思路，这些都是比较重要的大动作。从目前来看，腾讯在AI+医疗方面在2017年已经有一定成果，到2018年会投入更多资源去扩大影响力。

腾讯在AI着力点方面与其他大公司的差异化，刘永升认为科技本身是一个大范畴概念，而不是具体技术，所以不方便与其他公司、团队、机构直接做对比。无论是BAT还是其他，更多是通过自身优势或自身情况结合去做。至于腾讯，有很多有想象空间的场景，比如社交、游戏、内容、云，可以让AI技术研发更多跟这些大的战略结合起来去演进。AI底层技术现在大家实力比较接近，而且目前取得了一定进展。但是真正能够大规模或非常成熟应用的话，还有很长路要走。

据了解，腾讯AI目前已在美国西雅图设置了实验室，主要做语音识别和自然语言处理方面的研究，另外也与美国众多高校展开相关合作，已经执行一年多时间，今年还会有更多全球博士后奖学金计划。刘永升透露，腾讯AI Lab的语音识别的能力后面可能也会上云，会通过云的方式能够让更多第三方或开发者去使用到，已有相关规划。 （锡安）

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