还以为区块链只是概念？这家科技公司产品落地已有一年

狗年春节前后，区块链一夜之间成为互联网圈、科技圈、创投圈、媒体圈热的发烫的话题。“不做区块链就不好意思说自己是科技公司”，一时间，各类科技公司开始疯狂炒作区块链概念，各类区块链创业公司也在疯狂的注册，俨然整个行业要爆发一场区块链大战。

然而，这一切实际上都是假象。对于真正的科技公司来说，区块链之战早已打响。以时下科技领域的当红炸子鸡京东金融举例，过去一年来虽然一直在人工智能领域高调发声，但实际上其早在一年多以前就已经开始布局区块链。从公开可查的信息可以发现，京东金融在区块链应用上已经领先行业至少1年，而在部分行业，其已经抢先成为技术应用标准的制定者。

对于区块链，目前行业共识其有两大特点。一是去中心化，每一个用户都是区块链中的一个节点，而节点之间可直接进行数据交互，从而为用户带来高效透明的信息来源。二是区块链中的任何用户添加数据都需要经过所有节点的共同维护和记录，单一节点不具备篡改信息的能力，同时节点之间的信息交互遵循固定加密算法，使得交易过程中的信息安全得到有效保证。

区块链的这种魅力和潜在价值吸引了各行各业公司和产学研机构纷纷投入资金和人力对其进行研究发掘，以期待能够对传统的商业模式进行颠覆。但就目前来看，大多数都还处于实验论证的初级阶段。而京东金融，实际上却已经在利用自身在场景和业务上的优势先行先试，在诸多领域实现了0到1的突破，并实现了向行业的输出。

公开资料显示，早在2017年年初，京东金融便在ABS云服务中切入区块链技术，利用区块链去中心化、不可篡改、公开透明的特点，提升场景中各参与者的信任基础和风控水平，从而实现降低行业成本，提高效率的目的。

例如，基于区块链技术的资产云工厂底层资产管理系统，能够确保消费金融服务公司底层资产数据的真实性，且不可篡改，从而提高机构投资者信心，降低消费金融服务公司发行ABS的门槛和发行成本。

此外，在公益领域，京东金融也是最早应用区块链技术的公司。2017年初，京东金融推出的暖东京东公益互联网资金募捐信息平台，便运用了区块链技术，将每一笔善款的使用情况及帮扶进展进行全程追踪，构建公开、透明、真实、可持续的公益生态，让参与公益的爱心人士捐得放心，解决了以往公益项目中最被人诟病的“暗箱操作”问题。

小试牛刀之后，京东金融在区块链应用上的推进更是一发不可收拾。从企业自身应用的阶段，向对行业开放技术和场景，与行业合作伙伴共建区块链应用联盟发起冲锋。

2017 年3月， 京东金融区块链实验室成立，大举吸纳行业内研究区块链的人才，在人才储备上积蓄了爆发的力量。仅仅一个月之后，也就是2017 年4月 ，京东金融区块链平台完成上线，随后京东金融营销云接入区块链平台，开始试水在区块链上探索可行的新模式。

2017年5月，京东金融与银联合作完成了区块链技术底层打通并测试成功，这是中国银联与互联网企业之间建设的首条联盟链。联盟链是一种由合作伙伴共同参与建设的区块链底层结构。联盟链上的读写权限、参与记账权限均按照相关规则来制定，可提供成员管理、认证、授权、监控、审计等管理功能。联盟链天然具备开放性和生态性，能实现成员之间去中心化，解决成员间的互信问题，是金融机构运用区块链的最主要技术路径。

此后不久，万达正式作为节点加入京东金融与银联搭建的联盟链，并完成首个跨境区块链项目。由京东金融区块链实验室、银联电子支付研究院和万达网络科技集团先进技术中心共同自主研发，节点分别部署在北京、上海、 成都、加拿大四地并通过公网实现互通，具有自主可控、安全可信的特点。

2017 年6月，招商银行作为首个银行机构加入联盟链，京东金融、银联、万达与招行四方联盟链组网成功。同月，基于京东金融在区块链领域的突出贡献，京东金融成为电子商务与电子支付国家工程实验室理事单位。

2017 年7月，京东金融、银联、万达、招行四方联盟链部署的权益验证应用阶段测试成功，四家机构成为国内为数不多的在联盟链应用上取得突破性进展的区块链联盟。

2017 年8月，京东金融ABS云平台与建元资本、中诚信证评、中诚信征信合作发行一单全程基于区块链技术的汽车融资租赁的ABS项目。该项目是国内首单放款、还款现金流实时登记于区块链的ABS项目，也是全球市场首单全程接入区块链的汽车融资租赁ABS项目。同月，京东金融相关专家参与人民银行与支付清算协会的数字货币课题《数字货币与支付创新研究》。

2017年11月，作为核心组成员，京东金融参与支付清算行业可信区块链标准的制定，再次证明了自身在区块链技术上的实力。

2018 年1月，京东金融、银联、万达、招行四方联盟链商业应用成熟度验证完成，开始酝酿商业化落地项目。

从小试牛刀到为行业制定区块链技术应用标准，京东金融的区块链布局似乎已是棋至中局。就在2018年年初，京东金融CEO陈生强还指出，未来三年将在技术上全力投入，不惜一切代价取得技术领先优势。而他所指定的技术主攻方向中，既包括人工智能、感知技术、物联网，也包括区块链。而据透露，京东金融当下每年在技术上的投入每年高达数十亿元人民币。

纵使区块链的未来仍然看起来扑朔迷离，未来的区块链之战鹿死谁手也不好下结论，但从当下各大科技公司的布局来看，京东金融似乎已是抢先一手。至于京东金融能否利用手中优势，再次如布局人工智能一般引领整个行业发展，那就要看这个技术的商业化价值到底有多大了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210448-1.html

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