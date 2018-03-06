3D-Hybrid推出为CNC机器提供先进3D打印功能的新工具

随着3D打印技术的发展和成熟，其功能不断增长并扩展到众多行业。虽然3D打印技术在不断地进步，但其不会取代CNC加工等其他技术，其会成为现有加工技术的补充。即

随着3D打印技术的发展和成熟，其功能不断增长并扩展到众多行业。虽然3D打印技术在不断地进步，但其不会取代CNC加工等其他技术，其会成为现有加工技术的补充。即不同类型的制造商一起工作并相互补充，3D打印可能适合一项工作，而数控加工则更加适用于另一项工作。

然而，有时候，同一部件需要两种技术，这就是为什么许多制造商转向研发混合机器，将3D打印和数控加工功能集于一体。

去年，3D-Hybrid和Multiax International推出了一款巨大的3D打印机/数控机床混合设备，它的构建体积超过500立方米，沉积速率超过每小时20磅。顾名思义，3D-Hybrid专注于混合3D打印机和数控机床，现在正在发布新的增材制造工具，可以将其添加到数控机床中以将其变为混合设备。

根据3D-Hybrid宣称，这些工具降低了金属3D打印的成本，提高了速度，并提供了多材料3D打印部件等新功能。目前，该公司正在为三种不同的应用提供三种工具：线弧增材制造（WAAM）、激光金属沉积（LMD）和冷喷涂。

3D-Hybrid创始人Karl Hranka告诉小编：“将这些DED技术的理解转变为工具而不是机器对于混合制造的经济应用至关重要。”

Wire-Arc工具采用浸渍转移技术和专有方法进行混合制造。它为增材制造提供了最经济的方法，并且是对激光波长反射的合金的更有效选择。激光工具可与各种材料选项配合使用，包括线材和混合粉末材料，用于渐变和定制合金的生成。最后，冷喷涂工具非常适合高导热合金的增材制造。

Hranka说：“就像为不同的金属使用不同的切割工具一样，我们为一些更特殊的合金提供不同的打印工具。以铜为例，由于使用动能将金属颗粒塑性变形为特征，冷喷涂能够实现有效的沉积，而不是管理铜的非常高的导热性和反射特性。”

3D-Hybrid开发了基于电、光和动能的制造方法，利用其在航空航天和研究应用中的多金属合金增材制造经验。

Hranka表示：“我们致力于通过先进的AM方法解决复杂的制造问题，使我们能够将AM技术革新并整合到任何CNC机床中。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210449-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm