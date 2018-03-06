久邦GOMO“出海”历程折射中国移动互联网企业的海外发展路径

-久邦GOMO的营销传播价值也屡获肯定，多次上榜

近两年，业内此起彼伏的声音在讨论企业该如何参与互联网下半场的竞争，“出海”是其中一个方向。

日前，全球领先的移动应用数据分析公司 App Annie 首次发布2017年“一带一路”沿线国家和地区下载量30强的App榜单，久邦GOMO 旗下的 S Photo Editor、Z Camera、GO Keyboard 三款产品上榜，分别位列第11名、17名和18名。

作为国内最早“出海”的移动互联网企业之一，久邦GOMO 凭借多年出海经验与市场嗅觉，抓住“一带一路”新经济发展趋势，在优化自身产品赢取市场的同时，也希望为中国制造“出海”创造机会。

通过“出海”再立竞争壁垒

久邦GOMO 是全球领先的手机应用软件开发商及移动广告服务平台，主要业务板块包括手机工具类应用软件系列、网络文学阅读平台以及3G门户资讯网站。

作为中国移动互联网的先行者，久邦GOMO早在10年前便打造开发了中国第一大手机门户3G.cn，鼎盛时期，3G.cn一度占据全中国移动流量的40%，成为中国第一代移动互联网用户的深刻记忆。此后，公司在继续深耕国内市场的同时，也悄然将视野投向海外，专注于海外移动互联网产品的研发。2010年，公司创始人邓裕强看准安卓系统的机会，果断决定由塞班系统转移至安卓系统。

随着中国移动互联网行业蓬勃发展，选择“出海”的公司越来越多。2016年中国“出海”的移动互联网应用数量比2015年增长逾200%，有超过100个中国App进入全球Top 1000。

预判到中国移动互联网“出海”风潮并率先抢滩登陆海外移动应用市场，使久邦GOMO 获得新的竞争壁垒。例如：照片编辑器 S Photo Editor 长期占据美国摄影榜单第一名，免费音乐播放器 GO Music 上线一年全球下载量超过3000万。

凭借在移动应用产品方面的过硬表现，久邦GOMO 的营销传播价值也得以凸显。由 Facebook 联合毕马威发布的《2017年中国出海人本营销领先品牌排行榜TOP50》中，久邦GOMO 上榜，并跻身针对科技企业的《2017中国出海人本营销科技行业领先品牌15强》，与腾讯、百度和华为等公司同时上榜。

“抓住趋势”是核心词

国内互联网行业市场已成红海，中国移动互联网企业在近几年加速走向世界，由工具类应用打头阵，游戏、社交、AR、VR、资讯、金融等领域全面开花。

作为第一批“出海”的中国移动互联网企业，久邦GOMO 一直紧跟市场变化打造产品矩阵，早期向市场推出了 GO 桌面、GO 输入法等现象级产品，去年丰富并扩大了 GO 系列以及Z系列，同时拓展到游戏研发和发行，并布局VR行业。

2017年，久邦GOMO 以数千万元领投专注于泛娱乐领域的虚拟现实公司玖的，将从全球化拓展、渠道资源整合等方面与玖的进行更深层次的合作。这次投资对久邦GOMO 而言还有更深层的意义 -- 在已建立起全新的海外推广模式基础上，希望帮助更多国内的软件开发企业走出国门。

“抓住趋势”是久邦GOMO 发展过程中的一个核心词，除了抓住产品趋势，还有市场趋势。

在国内市场的人口红利正在消失的趋势下，“一带一路”沿线国家和地区为中国移动互联网企业提供了一个拥有巨大人口红利的新市场。移动互联已是大势所趋，“一带一路”沿线国家和地区互联网渗透率不高，落后中国市场3-5年，未来庞大的人口入网将为当地移动互联网市场带来巨大增长空间。

“一带一路”沿线国家和地区的移动互联网应用已呈现良好的发展势头。前述久邦GOMO 所入选的 App Annie 榜单，即统计了中国发行商的 App 在“一带一路”国家 App Store 及 Google Play 的综合下载量。跻身这一榜单，也反映了久邦GOMO 对新市场的把握。

以互联网为代表的中国科技行业紧跟世界潮流，并在一些领域呈现引领之势。如今，久邦GOMO 每进行一次产品的版本更新，就能影响到占全球3%的人口。在中国移动互联网的“出海”潮流中，久邦GOMO 正在不断拓展优势和影响力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210450-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm