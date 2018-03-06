网易云音乐和阿里音乐宣布达成版权互授合作

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，网易云音乐与阿里音乐共同对外宣布，双方达成音乐版权互相转授权的合作。至此，两大音乐平台的网络音乐版权结构得到进一步完善，用户的视听体验将更加丰富。

一方面，网易云音乐将天娱、爱贝克思（avex）、丰华、华研国际等优质音乐版权转授给阿里音乐；同时，阿里音乐将滚石、S.M. 、BMG等优质音乐版权转授给网易云音乐。

随着此次网易云音乐与阿里音乐版权合作的达成，李宗盛、周华健、刘若英、梁静茹、任贤齐、Super Junior、少女时代、EXO、陈小春、彭佳慧等多位主流华语和韩流歌手歌曲已在网易云音乐全新上线。同时，也意味着用户在阿里音乐旗下虾米音乐除了可以继续使用田馥甄、林宥嘉、S.H.E等华研国际的艺人歌曲版权外，还可以畅听张惠妹、张雨生、华晨宇、陈翔、滨崎步、幸田来未等艺人的音乐。

此次网易云音乐和阿里音乐的携手合作，目的是希望共同探索音乐平台如何建立起更加良好有效的网络音乐版权授权、合作和运营模式，为广大用户更好地提供音乐作品和服务。

据悉，未来双方将继续保持合作互动，不断为用户提供更极致的服务。这也是继2017年9月国家版权有关部门发出“推动网络音乐产业繁荣发展”倡导以来国内重要音乐平台的又一新动作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210451-1.html

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