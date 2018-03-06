电气化铁路牵引供电系统变压器行业现状与趋势分析

近年来，我国不断加大对高速铁路投资，因此在高速铁路中应用电气化铁路牵引供电系统变压器设备的需求较多，2016年占比达到52.19%。值得一提的是，来自轨道交通的

电气化铁路牵引供电系统变压器行业现状分析

我国电力牵引变压器发展开始于20世纪50年代至60年代，其标志性事件是1958年试制成功我国第一台SS1型干线电力机车牵引变压器。此后，国内企业先后研制成功SS3~SS9、TM1、DDJ1等12种交直传动电力机车用牵引变压器，以及AC4000、DJ、“蓝箭”、“奥星”、“先锋号”、“中原之星”等10余种交流传动机车及动车组用牵引变压器。

图表1：中国电气化铁路牵引供电系统变压器设备发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

由上述发展历程可知，我国牵引变压器设计、制造技术已取得长足进步，逐步与国外牵引变压器技术接轨，极大地满足了电力牵引总体线路对牵引变压器的需求，满足了电力机车及动车组用户的要求，为我国电气化铁路的发展作出了积极贡献。

在市场需求结构方面，我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备的需求主要来源于高速铁路、普通铁路及城市轨道。近年来，我国不断加大对高速铁路投资，因此在高速铁路中应用电气化铁路牵引供电系统变压器设备的需求较多，2016年占比达到52.19%。值得一提的是，来自轨道交通的应用需求正快速增长。随着“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设进一步加速，相关需求还将进一步提升。

图表2：中国电气化铁路牵引供电系统变压器设备市场需求结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备在不断发展过程中，市场规模亦有明显扩大。据前瞻产业研究院数据显示，2011-2014年间，我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备市场规模逐年攀升，从2012年的29.98亿元增至2014年的41.18亿元；但在2014年后，市场规模出现下滑，到2016年约为33.52亿元。

图表3：2012-2017年中国电气化铁路牵引供电系统变压器设备市场规模（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2011-2014年间，电气化铁路牵引供电系统变压器设备产量规模同样逐年攀升，从2011年的0.83亿KVA增长至1.29亿KVA。即便在2014年后产量规模出现下滑，但仍维持在1亿KVA以上，而且2016年降幅已有所缩小。

图表4：2011-2017年中国电气化铁路牵引供电系统变压器设备产量规模（单位：亿KVA，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

电气化铁路牵引供电系统变压器的产值规模走势与产量大体一致，也由于2014年后下游需求量减少，产值规模出现一定下滑。到2016年，我国电气化铁路牵引供电系统的产值规模约为34.41亿元，降幅则缩小XX个百分点。

图表5：2012-2017年中国电气化铁路牵引供电系统变压器设备产值规模（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

电气化铁路牵引供电系统变压器行业趋势分析

首先，在市场方面，截至 2016 年底，全国铁路营业里程达到12.4万公里， 其中高速铁路2.2万公里，全国城市轨道运营线路里程达4152.8公里，地铁、轻轨、快轨、有轨电车等多元化发展趋势明显。根据最新修订的《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路网规模目标达到 15万公里，其中高速铁路3万公里。牵引供电设备和电力机车是电气化铁路的两大主要设备， 牵引变压器是牵引供电系统的核心。随着“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设进一步加速，牵引变压器需求将大幅提升。

其次，在产品方面，我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备根据电气化铁路连接方式的不同可以分为单相接线、斯科特接线、十字交叉接线和V/X接线等，而随着我国电气化铁路变压器产品的增多，其他接线方式的产品将会出现。

第三，在技术方面，我国电气化铁路牵引供电系统变压器设备未来仍将以轻量化、节能化、一体化、环保化、高可靠性等方向发展，逐渐加大研发投入力度，在高性能领域技术达到领先地位。

最后，在区域方面，我国城际轨道交通以及高铁的布设主要集中在我国的东部沿海地区，这一市场区域主要的人口密度较大，因此对于交通的的需求量较大，建设的高速铁路、电气化铁路和城市轨道交通铁路的较多，从而致使这一趋势对于电气化铁路牵引供电系统的变压器设备需求较大。而随着我国经济发展战略的逐步发展和城市轨道规划的逐步落实，我国电气化铁路将会往我国中西部发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210452-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm