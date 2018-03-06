“中国制造2025”成两会热点

出席十三届全国人民代表大会的代表们紧跟时代趋势，积极提出建设“中国制造2025”国家级示范区，发展“智能制造”和“智能服务”，培养大国工匠人才等多项建议。

“中国制造2025”是在新的国际国内环境下，中国政府立足于国际产业变革趋势，作出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署，其根本目标在于改变中国制造业“大而不强”的局面。出席十三届全国人民代表大会的代表们紧跟时代趋势，积极提出建设“中国制造2025”国家级示范区，发展“智能制造”和“智能服务”，培养大国工匠人才等多项建议。

全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨对记者说，“中国制造2025”提出了智能制造的国家命题，他认为，要想实现“中国制造2025”，就须实现“智能制造”，而“智能制造”又需要“智能服务”。

徐冠巨提到的“智能服务”，指的是供应链服务体系。徐冠巨说，目前中国已是制造业大国，但不是制造业强国，其中的原因，除了技术水平外，从当前我国大多数制造业企业来看，供应链服务体系是显著的一大短板。

因此，他提出建议称，政府和企业要与“中国制造2025”同步，培育一批具有共享理念和平台模式的供应链龙头企业。国家以及各地区、各行业，都要齐心协力支持平台型龙头企业组织和协同产业链上的中小企业，形成若干企业高效协同、多种服务功能于一体的供应链服务平台，为生产制造提供高效率、低成本、系统化的生产服务解决方案。

徐冠巨说，政府要鼓励发展基于供应链的“务”联网，引导和支持互联网、大数据、人工智能等新兴技术在供应链领域的应用，将孤立的制造业企业和生产服务企业连接起来，形成互联互通、高效协同的生产服务网络，从而为实现“中国制造2025”提供高效率、系统化的服务和支撑。

全国人大代表、邯郸市市委副书记、市长王立彤则在议案中提出，建议工信部支持邯郸创建“中国制造2025”国家级示范区。

王立彤提出这一议案的契机是在去年11月份，国务院办公厅印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》。王立彤认为这一文件为更好地落实《中国制造2025》行动纲领带来了国家机遇。

他在议案中写到，“邯郸市具备创建’中国制造2025’国家级示范区的产业基础和发展前景，并在议案中分析了邯郸独有的优势和竞争力：一是新能源汽车产业发展迅猛；二是智能装备产业取得突破；三是新材料产业发展强劲；四是军民融合产业特色；五是创新平台支撑有力。这些条件都为邯郸创建“中国制造2025”国家级示范区提供了较为优越的政策环境。

在全国人大代表中，和徐冠巨、王立彤一样关注“中国制造2025”的还有全国人大代表、沈阳北软信息职业技术学院院长张桂平，她提出了一项“关于实现’中国制造2025’培养大国工匠人才的建议”。

张桂平提出，一要依托中国经济发展的产业优势，引进国外优质资源，动员社会力量共同建设职业技术院校；二是建立和完善行业企业主动参与职业教育的激励和保障机制，引导行业企业在职业院校培养目标制定、专业设置、课程改革、学生实习实训基地建设、教师培养等方面发挥作用；三是加强职业院校“双师型”教师队伍建设，建立与职业教育相适应的教师管理、培养、培训体系，对职业院校急需的高技术技能人才，应放宽年龄、专业、学历条件，鼓励外聘懂技术的能工巧匠到职业院校任教；四是打通由专科起步的职业教育继续至本科、硕士、博士的深造路径，促进职业教育中等和高等职业教育协调发展，满足“中国制造2025”对不同层次工匠人才的需要。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210453-1.html

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