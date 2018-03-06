济青高铁 “高铁+光伏”项目全面实施

日前，由晶科电力有限公司 （简称 “晶科电力”）投资建造的济青高铁 “高铁＋光伏”开发项目已全面进入实施阶段，预计6月30日前可正式并网发电。
日前，由晶科电力有限公司 （简称 “晶科电力”）投资建造的济青高铁 “高铁＋光伏”开发项目已全面进入实施阶段，预计6月30日前可正式并网发电。
该项目全面建成后，将实现4500万千瓦时的年均发电量，大约相当于2．2万户家庭或8．8万人的全年生活用电。与火力发电相比，预计每年可节约标准煤1．5万吨，减少二氧化碳排放3．9万吨。以二十年使用年限计算，累计创造收益约7．6亿元。
新建济南至青岛高速铁路是我国第一条以地方为主投资建设的高铁，是国家“八纵八横”快速铁路网的重要组成部分，全长307．9公里，总投资582．29亿元，目前项目建设进展顺利，正按照2018年底通车的目标全力推进。
此次“高铁＋光伏”项目包括站房雨棚光伏发电和沿线线下光伏发电两大部分，其中站房雨棚光伏发电项目是在济南东客站、淄博北站、潍坊北站、红岛站4个站房雨棚上建设光伏发电设施，项目装机容量约计10兆瓦，铺装面积约为12万平方米，预计总投资1亿元。
沿线线下光伏发电项目是充分利用济青高铁沿线栅栏内南侧及护坡、预留地等闲置空间安装光伏发电设备，总装机容量34兆瓦，总投资3．5亿元。“晶科电力将以该项目为样板，探索出一条适合国家铁路系统的光伏跨界融合发展新道路。”晶科电力CEO乔军平表示。
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