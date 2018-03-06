政府工作报告：优先保障可再生能源发电上网

今年的政府工作报告提出，抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再生能源发电上网，有效缓解弃水、弃风、弃光状况。对此，全国人大代表、山东省聊城市人大常委会副主任孙菁建议，国家相关部门应加大工作力度，确保光伏发电财政补贴政策落实到位。

全国人大代表、国网安徽省电力公司总经理秦红三则建议，应有序健康发展新能源，积极推进新能源与其他电源的有效衔接，形成常规能源、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，才能立足国内能源多元化供应，保障能源供应安全。

加大新能源发展的政策支持力度

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，煤炭的大量使用对我国造成严重的大气污染。为此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。

为此，国家出台政策大力支持光伏发电，2013年7月15日国务院发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出，要按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。

孙菁表示，国家其他部门也相继出台了一系列鼓励和支持新能源发电产业发展的政策措施，仅2013年，就有国家电网公司发布的《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》、财政部发布的《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》、国家发展改革委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》等。

“国家在政策、投资、财税、价格方面给予支持，光伏组件和并网逆变器价格也不断下浮，全国各地相继投运了一大批兆瓦级光伏电站，积累了大量的制造、建设安装、运行和维护方面的经验，所以光伏发电是目前技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的可再生能源发电方式之一。”孙菁表示。

但是孙菁同时指出：“国家对光伏电站虽有补贴政策，但近两年补贴资金却迟迟不能兑现，造成许多光伏电站企业资金紧张，运营不畅，甚至到了被拖垮的境地。”

从技术层面解决弃风、弃光问题

秦红三认为，新能源发电出力具有随机性、间歇性、波动性等特点，必须有足够坚强的电网作为支撑。要在新能源建设年度规模下，进一步优化产业布局，通过加大对新能源上网电价差异化引导、强化竞价配置方式、加强弃风弃光风险预警等方式，引导企业合理投资，促进新能源产业持续健康发展。“在电力规划层面，要超前引导新电源发展规模与布局，处理好新能源集中开发和分散开发的关系，有序安排新能源建设时序，同时加强储能、调峰、调频以及智能电网建设，保障电网安全运行。”秦红三表示。

全国人大代表、天津市工业和信息化委员会主任李朝兴认为，目前，8部委推进电能替代指导意见逐步落实。在此过程中，建议有关部委还应加快细化电能替代落地措施，促进各省（市）政府制定本地电能替代实施方案，并将电能替代纳入各地行业规划和城市发展规划，列入政府重点工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210457-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm