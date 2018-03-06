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3D打印可助实现个性化置换心脏瓣膜

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 19:02

美国俄亥俄州立大学研究团队5日在华盛顿举行的心血管研究技术大会上展示了一种3D打印技术，可通过个性化建模，来判断患者适合哪种心脏主动脉瓣置换方案以及预测

美国俄亥俄州立大学研究团队5日在华盛顿举行的心血管研究技术大会上展示了一种3D打印技术，可通过个性化建模，来判断患者适合哪种心脏主动脉瓣置换方案以及预测手术并发症等，实现因人而治。

进行主动脉瓣置换术的主要原因是患者主动脉瓣狭窄，无法从左心室泵血到主动脉。置换术通常有两种方案，开胸手术或从大腿处插导管将生物瓣膜送入。

研究团队根据不同患者的CT扫描图片，使用多种柔性材料打印出主动脉瓣和周边结构的3D模型，并将模型放在心脏模拟器上做泵血实验，模拟新瓣膜如何工作，以便判断哪种手术方案和瓣膜类型更适合患者。

俄亥俄州立大学心脏病学专家斯科特・利利说，有些患者的心脏结构具有特殊性，例如瓣叶上有钙化结节，或冠状动脉与瓣膜很近，所以通过建模来确定如何置放瓣膜非常重要。例如，3D建模结果显示一名78岁的患者主动脉根部过短，无法经导管置入瓣膜，因此采取了开胸术。

据研究人员介绍，使用激光和高速相机，可分别测量出有置换瓣膜或无置换瓣膜时的血流速度和涡流图。通过对不同疗法、瓣膜置放位置和类型进行模拟，可提早发现渗漏、凝血或冠状动脉阻塞等问题，进而选出最佳治疗方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210459-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印心脏瓣膜

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