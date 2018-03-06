2018中国（昆明）东南亚南亚安防展4月开幕 参观门票免费领

加快将云南建设成为我国面向东南亚、南亚经济贸易辐射中心，是新时期党中央国务院赋予云南的重大战略任务。为主动服务和融入国家发展战略,抢抓国家实施 “一带一路”建设、长江经济带发展战略机遇, 由云南省贸促会、云南省智慧城市集成服务商协会、华为技术有限公司、中国电信股份有限公司云南分公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、云上云•互联网+产业联盟、华强智慧网、昆明市应急救援协会和江苏顺达警用装备制造有限公司联合主办，云南会展经济研究会和云南万隆会展服务有限公司承办的“2018中国(昆明)东南亚·南亚安防暨警用装备展览会”将于4月16日至18日在昆明滇池国际会展中心举行，由云南省消防协会、云南省贸促会、应急救援装备产业技术创新战略联盟、中国机械工业集团有限公司、新兴际华集团有限公司联合主办的“第二届中国(昆明)东南亚·南亚消防安全暨应急救援技术展览会”同期举办。

展会期间云南省智慧城市集成服务商协会、华为技术有限公司、中国电信股份有限公司云南分公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等单位将同时举办多场高规格的论坛活动。

1、“让平安可以预见”主题论坛(华为技术有限公司)。

2、 “AI CIoud，洞察行业 助力变革!”主题论坛(海康威视)。

3、“智慧融合，共享平安”发展论坛，( 云南省智慧城市集成服务商协会、云南省智慧城市研究院、中国电信股份有限公司云南分公司、东讯科技、金隆伟业)。

本次安防展览会以“创新科技 智慧生活”为主题，以东南亚、南亚国际经济蓬勃发展为契机，积极向国内外推介和宣传最新的安防技术和先进的警用装备及产品，为安防产品生产、销售、开发和使用者之间架起展示、交流和贸易洽谈的优质平台。

在强大的组织机构下，截止目前，以华为、海康威视、中国电信、大华股份、雷拓电子、洲明科技、强力巨彩(云南精妙)、利亚德(昆明晨彩)、豪湾科技、强力巨彩(精妙电子)、厦门立林、北方驰宏、中信安、科信达、深圳小猫、航天广电、江苏顺达、宏创威、天津大海云、江西百胜、珠海竞争电子、江西长城防护、星华反光、上海信颐、泰维精密、东莞日线、上海威锐、博思科、波信通、雷可达、贝斯特、上海琼玖、全视通、吉林腾祥、江苏威盾、昆明盈杰、昆明鼎永、讯联、威玛网电、深电科、铭联电子、深圳蓝宇、深圳兰星、源拓、成都宜泊、重庆特迪、南京春辉、宏润众达、光网视、火焰电子、深圳超特、石新电子、创锦皮具、山克新能源、奥普特旺、蓝湖照明、诺电集团、中科联盛、江苏国润、捷尚视觉等160余家行业知名企业将携最新产品同台展出。

2018昆明“两防”展预设规模30000平方米，预计参展企业逾500家，组团参会、参展和交易的国家和地区将达到20个以上，与会人员预计将达30000人次。本届展览会的举办，将努力把云南打造成辐射东南亚、南亚地区安防、消防产品和技术的采购中心、订制中心和技术交流中心，助推云南安全防护事业迈向一个全新的发展阶段。组委会将凭借独特的创意，优质的服务和科学全面的推介，以全新的理念，为国内外广大安防企业提供信息传播、技术交流和经贸洽谈的优质平台，为世界领先的安防科研成果、新产品和新技术的交流提供广阔的市场。

热诚欢迎我省从事安防工程、系统集成界的相关单位届时莅临展会参观交流。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210460-1.html

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