医疗保健的未来：3D打印和为医生制作的VR视频游戏

GE医疗集团将3D打印和身临其境的VR“视频游戏”视为正在改变现代医疗保健的技术进步。医生现在可以使用像Oculus Rift这样的VR耳机来“介入”病人的身体部位。

GE医疗集团将3D打印和身临其境的VR“视频游戏”视为正在改变现代医疗保健的技术进步。医生现在可以使用像Oculus Rift这样的VR耳机来“介入”病人的身体部位。

总部位于芝加哥的通用电气医疗子公司通用电气医疗集团对医疗保健领域的现代技术知之甚少。我们已经看到许多医疗3D打印工作，但通用电气医疗集团现在已经将目光转向外部，因为它确定了五项新技术，这些技术正在改变全球的医疗保健。

激动人心的是，这五种技术中的三种涉及增材制造，而另一种技术则对Oculus Rift等虚拟现实耳机进行了全新的使用。

首先让我们看看3D打印。GE医疗集团对增材制造技术抱有很高的期望，因为其总公司-通用电气还经营着GE Additive，这是一家致力于开发新型3D打印技术的3D打印业务部门。

通用电气表示，在医疗行业中，为盲人父母3D打印胎儿模型以及现场医疗3D打印实验室等应用程序具有巨大的前景。

3D打印在医疗领域的另一个令人兴奋的应用包括开发色谱柱，该色谱柱可用于开发生物药物 -用于治疗包括癌症和免疫疾病在内的疾病的药物。

但也许GE医疗集团所发现的最不寻常的新技术就是另一种3D创作。不是3D打印，而是创建虚拟现实环境来帮助外科医生。

当通用电气医疗设计公司的设计师Ludovic Avot和医学影像工程师Yannick Le Berre在玩流行的视频游戏“辐射4”时，他们感到震惊：为什么不创建一个视频游戏式的环境，如辐射一样详细，让医生和病人的身体亲密接触呢？更好的是，为什么不在VR中制作呢？

“我们受到高质量游戏的逼真渲染技术的启发，”Avot说。“我们试图利用最先进的游戏技术的巨大图形和互动潜力，详细展示通过医学测试获得的图像。”

去年在巴黎举行的日内瓦法语国家放射学会议上介绍了他们的VR工具，医生可以使用像Oculus Rift这样的VR头戴式耳机进入病人体内，让他们靠近并亲自处理受伤、息肉、肿瘤和病变。

“这种工具可以成为放射科医生观察复杂临床图像的新方法，”Avot说。“它允许他们操纵图像并与图像进行交互，并提供更广泛的缩放，这在特定情况下可能会有用，例如研究儿童心脏。阴影和闪电大大有助于了解解剖结构的形状。”

基于此，“辐射4”的开发者可能从来没有料到他们的创作会对现代生活产生如此深远的影响。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210462-1.html

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