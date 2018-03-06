时代骄傲 TCL演绎中国制造的全球化进击之路

不止是独立自主的，更是创新智能的。2016年，华星被工信部确定为面板制造企业中唯一智能制造试点示范项目，如今有多项指标已经提前达成“中国制造2025纲要”设定

谈到制造业强国，举世公认德国与日本，可即便是这两个国家，也都曾有过一段不堪回首的岁月：德国制造被英国按在地上嘲笑，日本制造给美国当小弟……

强者并非生而强大，而是在岁月打磨中，长成了强者的样子。

这句话，也适用于改革开放四十年来的中国制造。

一 、 德国制造（1880s―）

1887年，英国议会通过商标法案，规定进入英国及其殖民地市场的德国产品，必须标注“德国制造”，以此与品质优良的英国制造区分。

你很难想象，如今举世闻名的德国制造，也曾是低端、劣质的代名词。

一年之前的1886年，博世刚刚诞生，而奔驰刚刚造出第一款汽车。德意志统一不到20年，正在全力实现工业强国梦，但世界并不看好。

不过英国人的这项法案来晚了，德国企业家已然意识到，质次价廉不是长久之计，必须以质取胜。

法案通过的同一年，维尔纳・冯・西门子捐建了帝国物理技术研究所，这座研究所既走出了爱因斯坦、普朗克等科学大牛，也为德国造就了一批专业工程师。产学研合作的路子，就是从这里起步。

除了技术，还有管理。一批德国企业家顶着“工业间谍”的骂名，前赴后继地去英国偷师，学习其工厂管理方法，这才有了后来德国优秀的产业工人群体。

结果呢？法案公布后的十年里，德国产品在英国的销量反而激增。1896年，英国前首相罗斯伯里伯爵痛心疾首地说到：“我们超过德国了吗？刚好相反，我们落后了。”

一个笑料，从此变成了骄傲。2004年，欧盟国际贸易委员会曾建议欧盟成员国产品统一使用“欧盟制造”标志，却被德国企业家拒绝，他们坚持使用“德国制造”标志。

二 、 日本制造（1950s―）

1989年，索尼创始人盛田昭夫与人合著了一本书――《日本可以说不》，这本书可谓中国“说不”系列书籍的始祖。

书中，盛田昭夫写道：美国不再以制造为荣，他们只热衷于将资本移来移去并从中获利。其实美国并不缺技术，但是他们缺少将技术用于商业化的创造力。我相信这是美国面临的最大问题，同时这也是日本最大的优势。

时光倒流三十年，日本企业家可没有说这话的底气。二战战败后，日本潜心恢复经济，政府于1955年专门成立生产力委员会，大量输送日本企业家赴美考察学习。结果，到访美国的松下幸之助、盛田昭夫等人发现，同一种产品，日货的竞争力大不如人。

知耻而后勇，日企开始了他们的逆袭之路。

盛田昭夫在索尼强调以新制胜，从录音机、收音机到随身听、电视机，一步步攻占全球市场。

大野耐一在丰田推广精益生产方式，通过合理规划时间、人力、材料，对产品品质实施彻底管理。

松下幸之助在松下首创终身雇佣制、年功序列制、场内工会制等日式管理制度，将“以人为中心”的管理哲学发扬光大。

如此数十年，师徒关系易位，乔布斯将盛田昭夫视为偶像，而日企模式也成了众多美国商学院的必修课程。时至今日，即便部分日本制造企业曝出丑闻，他们也仍然值得我们认真学习。

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