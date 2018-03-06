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国祯环保收到两项中标通知书

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 19:13

国祯环保3月5日晚间公布两项中标通知书。中标项目分别是随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目 和观澜水质净化厂提标扩容工程。

国祯环保3月5日晚间公布两项中标通知书。中标项目分别是随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目和观澜水质净化厂提标扩容工程。

根据公告，其一，随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目，采购人为随州市曾都区城乡规划建设局。项目计划总投资额13，411．62万元。污水处理初始单价2．15元／立方米；管网维护费单价5059．00元／Km．年；建安工程费下浮率5．00％ 。项目设计规模及建设内容：本项目新建4座污水处理厂，设计总处理规模为近期3400m3／d、远期6800m3／d。主要建（构）筑物包括格栅、平流沉砂池及调节池（事故池）、接触生物氧化池、活性砂过滤滤池、消毒接触池、办公用房等；新建排水管网：94．574km。新建4个乡镇污水处理厂项目配套排水管网工程建设、运营及维护，排水管网按照污水、雨水分流的模式建造，达到雨污分流的效果。合作期30年（其中建设期1年，运营期29年 ）。

其次，观澜水质净化厂提标扩容工程，招标人深圳市水务局 。项目估算总投资 77，897．45万元，中标价0．648元／立方米（含污泥处理、运输、处置全过程的费用。、工程概况：原一期（6万吨／日）拆除，新建规模16万立方米／日（半地埋，主体顶部覆土建公园）；原二期（20万吨／日）扩建4万吨／日后总体提标，建成后项目总规模40万吨／日，出水水质主要指标达《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准（总氮≤10mg／L），其它指标达到一级A标准。特许经营权转让价款考虑深圳市财政相对充裕的现状，为降低融资成本及运营服务费单价，二期工程TOT特许经营权象征性的收取1元作为转让价款。 运营期20年（不含建设期，以一期投入商业运营之日起算；二期工程运营至一期特许经营期结束）。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210465-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:国祯环保水质净化

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