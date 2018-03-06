区块链+智能制造将深刻重塑制造业

智能制造是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如电脑分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器

信息技术正以飞速的发展改变，影响着整个人类生活。从广义的角度来看，人类历史的发展过程也就是信息技术不断更新的过程。人类历史上经历了五次信息技术革命，每一次信息技术革命都极大地提高了社会生产力，使生产关系发生变革，将生产方式推向一个新的高度。

伴随着信息技术的发展，互联网2.0技术“区块链”应运而生。区块链 ，是一种去中心化的分布式账本数据库，它具有去中心化、开放透明、不可篡改、可追溯等特点。它包含一张被称为区块的列表，有着持续增长并且排列整齐的记录。每个区块都包含一个时间戳和一个与前一区块的链接：设计区块链使得数据不可篡改。一旦记录下来，在一个区块中的数据将不可逆。

智能制造是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如电脑分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，使柔性化、智能化和高度集成化具体展现出来。

目前制造业普遍存在信息不对称、资源不共享、互动不通畅、响应不迅速、交易费用高昂、企业自主核心技术较弱等行业痛点，严重制约了制造业的发展。而区块链技术的特点，是能够将制造企业中的传感器、控制模块和系统、通信网络、ERP系统等系统连接起来，并通过统一的账本基础设施，让企业、设备厂商和安全生产监管部门能够长期、持续地监督生产制造的各个环节，提高生产制造的安全性和可靠性。同时，区块链账本记录的可追溯性和不可篡改性也有利于企业审计工作的开展，便于发现问题、追踪问题、解决问题、优化系统，极大提高生产制造过程的智能化管理水平。

在2018年3月5日召开的“全国人民代表大会”政府工作报告中提到：“加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。实施“中国制造2025”，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展。”

IM Chain 智造链创始人樊一扬女士也在与记者沟通中谈到将要打造以区块链为底层技术，以信息为导向，以需求数据直接驱动制造终端的生态平台。该平台是一种集安全、便捷、科学、智能于一体，资源和能源得到最优化配置，产品质量得到最大提升的全球化、开放式生态结构，深度融合区块链技术与智能制造技术。在全球智能制造生态系统的参与主体之间架起安全、互信、高效的桥梁，为智能制造系统的每一位参与方提供低成本、高收益且私密的沟通方式，最大程度解放生产力，引领全球制造业开创革命性的、全新的生产关系，打造一个健康、繁荣的智能制造生态系统。

未来，我们将期待区块链与智能制造有效融合的新生态为世界信息技术及工业发展带来创造性变革。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210467-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm