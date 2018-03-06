严打刷单？部分中国卖家遭遇封杀，亚马逊回应

科技传媒网讯 网易科技新闻3月6日消息，就近日有媒体报道有中国卖家遭遇亚马逊封杀、处于“不可售”状态一事，今日亚马逊官方向网易科技回应称，任何违反亚马逊政策的卖家根据其行为严重程度将有可能被取消销售资格、暂停账户、扣留资金，甚至被追究法律责任。卖家如果对自己的账户有任何疑问，可以与亚马逊卖家支持团队或者账号经理联系。

据几天前有媒体称，已有部分被封商家取回账号，但仍处于“不可售”的状态。拿回账号的卖家需在17天内提交“申诉计划”，由亚马逊平台进行审核，审核周期约为90天。

有网友爆料称，亚马逊严打刷单，抓到的很多卖家不仅关闭店铺，里面钱也取不出来。

亚马逊官方就此表示，“亚马逊一直致力于为全球卖家创造公平、健康、可持续发展的经营环境。卖家入驻亚马逊销售商品必须遵守相关政策。任何违反亚马逊政策的卖家根据其行为严重程度将有可能被取消销售资格、暂停账户、扣留资金，甚至被追究法律责任。卖家如果对自己的账户有任何疑问，请与亚马逊卖家支持团队或者账号经理联系，将调查核实并采取适当措施。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210468-1.html

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