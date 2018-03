美媒:不管你喜不喜欢,今年旗舰机都将用玻璃背板

(原标题:A lot of new mobile phones are going to have glass backs—like it or not)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息,据CNBC报道,玻璃已成为高端手机的首选材料,今年看来它将继续流行。正如CNBC记者弗拉德·萨瓦夫(Vlad Savov)在Twitter上所指出的那样,2018年的大多数旗舰智能手机都将使用玻璃材料,无论是手机正面还是背板。

图:苹果联合广场专卖店中出售的iPhone X

诺基亚8 Sirocco、三星Galaxy S9、索尼Xperia XZ2、中兴Blade V9以及Asus Zenfone 5都采用了玻璃背板。去年的LG V30和华为Mate 10、Mate 10 Pro也都采用玻璃材料,预计这些公司今年将推出更多使用同样材料的新手机。

看起来,似乎所有大公司即将发布的旗舰手机都将采用玻璃背板。LG上周在移动世界大会(MWC)上展示了G7手机,它采用了玻璃背板。而华为和OnePlus即将发布的手机谍照也显示了同样的情况。HTC也将推出新款旗舰产品,鉴于该公司自2017年初以来始终在生产这类手机,我们预计该公司的新设备上可能采用玻璃背板。

黑莓可能是一个例外,但它在2018年已经算不上是“主要”的手机品牌。

玻璃材料的确很漂亮,但与铝相比也很脆弱。那么,为什么这种材料在手机中变得如此普遍和流行呢?这是因为玻璃看起来很棒,沉重感给人一种奢侈的感觉。而每个人都想要奢侈品,尤其是售价可能超过1000美元的设备上。

这也是符合实际的考虑,因为采用铝制背板的手机无法与无线充电功能兼容,而后者恰是当前旗舰手机的一个关键功能。使用玻璃也意味着Wi-Fi、LTE和蓝牙等信号更强,而不需要在框架内嵌入笨重的天线。

当然,如果你的手机被摔碎,这些公司可以收取高额的替换玻璃费用。如果没有AppleCare+,替换iPhone X的玻璃背板,苹果要收取549美元费用,替换前屏幕则要279美元。

对于iPhone 8和iPhone 8 Plus,如果没有AppleCare+,替换背板分别需要花费349美元和399美元,这使得替换这些设备上的玻璃背板比前屏幕更贵。与此同时,三星修复S8 Plus设备的前屏费用为199美元,背板只需75美元。

所以,不管别人怎么说,你最好还是给手机配上保护套,并将其当成宝贝一样对待。如果你想在2018年购买新的旗舰智能手机,很可能继续看到玻璃背板,尽管它与另一个不可避免的设计——刘海同样存在巨大争议。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210469-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm