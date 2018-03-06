谷歌在量子计算机再次突破，公布72量子位处理器

（原标题：Google’s Quantum AI Lab announces new ‘Bristlecone’ quantum processor）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，据国外媒体9to5google报道，谷歌量子人工智能实验室宣布Bristlecone(英文直译是狐尾松)量子处理器的问世，这一处理器“为打造更大型的量子计算机提供更具说服力的原理证明。”

量子计算技术常被称为科技行业中的前沿领域，有望大幅度提升设备的计算性能。但该领域仍处在发展初期，许多公司都在探索这一领域。

量子计算是电脑科学和量子物理的交叉领域。目前的电脑仍依靠布尔逻辑体系展开运算，布尔类型只有两个值:true和false。

量子计算是指，在算法层面，用量子定律替换布尔逻辑体系后对硬件和软件的全新设计。对于优化、取样、搜索或量子模拟等运算，量子计算技术有望大幅提升运算速度。

在洛杉矶召开的美国物理学会会议上，谷歌声称Bristlecone处理器可充当“试验平台，用以研究系统错误率和量子位技术的可扩展性，也可应用在量子模拟、优化和机器学习中。”

Bristlecone处理器拥有72量子位，同时，“数据读取和逻辑运算（如单量子和双量子比特门）的错误率低。”

如果量子处理器运算错误率极低，它在解决一个定义明确的计算科学问题时就能够胜过传统的超级电脑，这就是著名的“量子霸权”。

不过目前还未有研究者实现“量子霸权”。要实现“量子霸权”的目标，所需的条件有49量子位的处理器、电路深度超过40、双量子位错误率低于0.5%。

谷歌指出，审慎乐观地讲，Bristlecone处理器能够实现“量子霸权”。量子人工智能实验室表示，硬件和软件的整合是这一过程的关键环节，量子计算能够解决目前电脑无法解决的问题前也许还需要“数次迭代”。(惜辰)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210470-1.html

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