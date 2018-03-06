微软将向政府提供Azure本地版 与亚马逊抢用户

（原标题：Microsoft to offer governments local version of Azure cloud service）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，据国外媒体报道，为了让Azure更加吸引地方和联邦机构，作为共同努力的一部分，微软公司当地时间周一宣布不久将能够让政府客户在他们自己的服务器上运行自己的云技术。

微软本地化云产品Azure Stack和微软云的政府量身定制版Azure Government的配合，将使得微软与亚马逊争夺公共部门主要客户的竞争升温。

微软Azure全球基础架构主管汤姆・基恩(Tom Keane)表示，该新产品将于2018年年中推出，旨在吸引对内置服务器有需求的政府和机构，如在军事行动或驻外使馆中等有这样需求地方。

据市场研究公司canalys的数据，预计云计算市场在2018将增长到747亿美元，较2017年增长近36%。亚马逊云服务AWS（Amazon Web Services）是该市场领头羊，据Canalys估计，2017年第四季度，AWS以32%的份额位居市场领先地位，而微软则以14%的份额位居第二。

分析人士表示，在公共部门，AWS因拥有包括CIA在内的知名客户基数而在初期就处于领先地位。但是随着微软建立了自己的Azure业务，并且利用了其与政府机构的传统关系，微软与亚马逊在这方面的差距一直在缩小。

“AWS在公共云上的起步领先，是因其在早期对该领域的部分投资。但那之后微软进行了一些积极的投资，在很大程度上缩小了与AWS的差距。”市场研究公司Gartner分析师里克・霍尔盖特(Rick Holgate)表示，“微软还提供了一套比AWS更先进、更健壮的商业生产力软件。”

初创公司Fugue的首席执行官乔希・斯特拉(Josh Stella)表示，提供一种内置版本的云计算，对那些希望从这项新技术中获益、但出于合规或后勤原因需要在本地保存数据的政府客户来说，正具有吸引力。Fugue公司为云计算生产自动化软件，帮助政府客户让自己的系统遵守相关规定。

乔希・斯特拉表示，“有了能够围绕云基础设施构建工具的选项，而且能够在本地运行这些工具，这就加快了向云迁移的机会。”（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210471-1.html

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