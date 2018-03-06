随时获取权威两会信息，百度联合人民日报等媒体打造资讯矩阵

新年刚过去没多久，大事来报到，各大媒体均进入了“两会时间”。作为普通民众来说，两会和大家的生活息息相关。“房价啥时候跌啊，都不敢结婚了!”“上班没时间接孩子放学，孩子托管怎么解决?”“蓝天是不是可以更多一点?”

可以说两会牵动着全国亿万百姓的心。小伙伴们一定会问：“两会信息量如此之多，怎么才能保证能够第一时间获取两会重要新闻呢?”

敲黑板!下面要划重点了。

大家担心的地方，今年百度百家号早就为大家想到啦，作为百度APP信息流的海量内容供给，百家号在这次两会期间更是实现了华丽的升级，联合人民日报、央视、经济日报等多家国内一线权威媒体，组建两会资讯矩阵，共同开煲“两会”豪华盛宴。

像人民日报这样的权威媒体，更是用了一整版为此次合作打广告。大家纷纷表示，这一次百度搞的有点大嘛，简直是霸气十足!

不过各大权威媒体是怎么与百度具体是合作的呢?

再次敲黑板!下面接着讲重点!

依托于百度人工智能优势，百度联合权威新闻机构搭建两会新闻专题信息流页面，包含了“两会知多少”、“两会前瞻”、“提议提案”以及这两天由喜感哥带火的“部长通道”等板块内容。

两会期间，打开百度APP也能直接进入两会报道频道，从热门新闻到评论员点评再到两会直播和精选视频，一天24小时不间断的用全方位立体的形式为全国人民送上两会海量一手权威精选资讯。

换句话说，就是百度百家号联合了一群权威媒体，将两会最新、最全的信息第一时间讲给你听，不愁来不及，更不愁听不懂。

不少看到宣传广告后的小伙伴都纷纷打开百度APP进行体验，大家一致表示：“终于不用来回切换APP看两会新闻了，这简直是太贴心了!”

可谓拥有百度APP在手，两会内容我全有!

业内人士也为百家号这一波的操作疯狂打call。“本次合作百度以自身的平台和流量资源赋能新闻媒体，而重磅媒体则为百度提供丰富权威的内容加成，可谓多方共赢。”

所以我看，想要了解两会内容上百度APP就够了。不多说了，小编现在已经等不及要去百度APP看到底个税起点提升了多少，说不定可以多吃几个鸡腿…..

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210474-1.html

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