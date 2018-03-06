餐链推出智能电子秤 大幅提高餐饮供应链效率

近日，专注中国智能餐饮供应链服务的湖南餐链科技公司，启动了“餐链智能电子秤”全国推广计划。这款极具颠覆性的智能电子秤，让餐饮企业能够轻松完成订购、收货事务，大大提高了餐饮企业在订购收货方面的效率，同时降低企业在这方面投入的人力成本。这款餐链智能电子秤在经过上万次测试和多家知名餐饮企业使用后获得一致好评。这项产品的面世，符合餐链的企业宗旨 -- 致力于创新食材生态链价值。

餐链智能电子秤的功能

餐链科技公司创始人汤龙斌对“餐链智能电子秤”的评价是：推动餐饮企业全面迈入智能时代，催化4万亿餐饮市场诞生更多千亿级别餐饮企业。

餐链智能电子秤搭载了一个平板和一个摄像头。

平板通过登录识别功能，确定收货人，原料的重量、数量以及送达时间，这些信息被自动录入系统。省去服务员手写收货单和跟供应商对单的麻烦。过去手写单据经常因为字迹不清、内容错误、单据遗失、餐饮人员流动性大等问题，有些账往往算不清。现在有了自动输入智能电子秤之后将大大提高数据的准确性和安全性。

摄像头集成了近红外光谱检测、食材图像识别与理解技术，自动拍照，自行分析食材质量，将材料的品质随重量一起录入系统，这项技术的研发使得退货率下降70%，即使厨师长或订购申请人不在现场，也能通过手机实时看到。

餐厅在使用智能电子秤收货，过去至少要2人合作，现在只要1个人

过去，至少要两个人收货，现在只需要一个人即可。汤龙斌就“餐链智能电子秤”的研发初衷介绍说：“餐饮企业想要长远发展，就必须解决供应链的问题。而供应链的症结就在于后厨的标准化。传统的采购收货，费时费力更是企业管理的灰色地带。现在有了智能电子秤和配套APP，企业和供应商之间实现无纸化交易，准确率提高，交易时间加快，全程可控。真正帮助餐饮企业从传统管理方式向智能精准化迈进。”

汤龙斌还特意强调：“餐链智能电子秤与市面上其他优秀餐饮ERP软件都建立了战略合作伙伴关系，大大提高了餐饮的开放性，不会导致智能电子秤因为不兼容无法使用的问题。链接了更多的智能化设备的餐链，将会更大面积颠覆餐饮行业。”

餐链智能电子秤只是餐链针对餐饮供应链智能化提出的解决方案中的一个硬件产品。其他产品还包括：

餐链智能电子秤使用示意

这样一台智能电子秤，既能够降低成本、提高效率，又能让老板省心。更多产品功能介绍请登录官方网站：

餐链微信公众号：canscm

关于餐链

餐链是中国极少数专注智能餐饮供应链服务商。立志通过智能硬件与大数据结合让传统餐饮供应商进入智能时代。

餐链主创是由创始人汤龙斌，带领一支由中国农业大学及湖南大学的教授、博士组成研发队伍(其中包括有23年经验的资深餐饮人)。目前团队在食材大数据分析、近红外光谱检测、食材图像识别与理解、平台开放联动等领域展开深度研究并已取得一定的成绩。现已获得14项国家专利(包括：2项外观设计专利、10项发明专利、2项实用专利)。

目前已经有37+座城市被覆盖、5000+供应商入驻、月入流水8000万+、超过500家餐厅使用。其中就包括：新白鹿、新发现、新长福、食在不一样、云水肴、汤响、九锅一堂、米芝莲、德庄等知名餐饮企业正在使用餐链智能电子秤和餐链系统。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210475-1.html

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