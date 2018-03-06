刘汉元代表：用五到十年时间，打一场空气环境生态脱贫攻坚战

本次两会期间，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元先生恪尽代表职守、认真履行职责，积极建言献策，参与国是，反映社情民意，并主要针对当前我国空气环境生态“脱贫”，降低企业“五险一金”缴费比例，提高光伏扶贫质量等方面问题进行了认真思考和仔细调研，尤其就“发挥我国政治体制优势 打一场空气环境生态脱贫攻坚战”的话题发表了独到见解并提出自己的建议。

让空气、环境、生态“脱贫”已迫在眉睫

刘汉元代表谈到，习近平总书记在十九大报告中明确指出，要加快生态文明体制改革，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，大力推进绿色、低碳和循环发展。伴随我国经济发展不断加快，国内雾霾和生态环境压力越来越大，广大人民群众已把呼吸到一口新鲜干净的空气作为一种奢侈，这事实上已成为与当年吃不饱穿不暖同样严峻的问题。以光伏、风能为代表的可再生能源产业作为我国在全球最具竞争力的战略性新兴产业，作为改善国人呼吸和空气质量的最核心产业，是与我国扶贫攻坚事业同等重要的基础产业，我国完全可以发挥国家政治体制优势，全力支持促进光伏、风能等可再生能源产业持续健康发展，用五到十年时间集中力量再打一场扶贫攻坚战，让全体国民从空气、环境和生态贫困中彻底脱贫！

他指出，改革开放至今已整整四十年，在中国共产党的领导下，我国取得了举世瞩目的发展成就，国内生产总值稳居全球第二，综合国力不断增强，全球话语权大幅提升，高铁、光伏、航天、超级计算机等产业已成为了享誉全球的亮丽名片，中国逐渐从制造业大国转变为制造业强国，从世界工厂转变为世界研发基地，从中国制造转变为中国智造，人民物质生活水平得到极大改善和提高，实现了由贫穷到温饱再到整体小康的跨越式转变。到2020年，我国最后7000万贫困人口也将全部脱贫，从而在我国彻底消除贫困，这将是人类历史上从未有过的巨大功绩。

与此同时，伴随我国经济飞速发展，尽管国家近年来举国之力加大环境治理，一些地区也有了明显改善，如京津唐地区去冬到今春空气质量就有了大幅改观，但国内生态环境总体上仍面临巨大压力，长时间、大面积的雾霾天气依然困扰着我国大部分省市，人民群众无不渴望着能时时呼吸到新鲜干净的空气，仍期望着时时看到青山绿水蓝天白云。以此角度看，这已成为了与当年广大人民群众吃不饱、穿不暖同样严峻的问题，甚至衍生出了我国另一种意义上更残酷的贫困，那就是“空气贫困”、“环境贫困”和“生态贫困”。因此，为更有力保障全体国民的健康，满足人民群众日益增长的美好生活需求，实现我国经济、社会和环境可持续协调发展，我国上下迫切需要且完全有能力像今日的扶贫攻坚那样，充分发挥政治和体制优势，用5－10年时间再一次实现空气、环境和生态的彻底“脱贫”。

他提到，在这场“空气、环境和生态脱贫”的攻坚战中，发展以光伏、风能为代表的可再生能源正是赢得战役的主力军。以光伏为例，作为目前人类可使用的能源中一次转化效率最高，并且使用最简单、最可靠、最经济的可再生能源，光伏具备十分独特的优势，是当前及未来新能源发展的主要选择。近十年来，中国光伏产业实现了从一路追赶、齐头并进到全面超越的华丽转身，在技术、规模、成本上已全球领先，可以说中国已经牢牢执住全球光伏产业发展的牛耳，形成了与中国高铁同样强大的全球影响力，中国光伏产业已成为了全球最具竞争力的战略性新兴产业，成为了改变全人类生活与发展方式的重大产业，成为了改善中国人呼吸和空气最核心的基础产业，是与我国扶贫攻坚事业同等重要的产业，更是人类五千年发展史上具有划时代意义的重要产业。

光伏产业持续健康发展遭遇拦路虎

近年来，在光伏产业向纵深推进的过程中，一些问题也成为了阻碍产业长期、健康发展的拦路虎。

第一、税费负担是制约光伏产业健康发展的头号拦路虎

他谈到，当前我国光伏产业从上游的多晶硅等原材料，到中游电池片、组件等一系列元器件的生产，再到下游的光伏发电，都被全额征收各种税费，主要包括：25％的企业所得税、17％的增值税及其附加，还有海域使用费、土地使用税、印花税、房产税等超过20种其他税费，就连国家补贴的发电收入都还要全部缴纳增值税及附加和企业所得税。如再考虑社保因素，税费将更加惊人。根据光伏发电项目数据平均测算，企业实际缴纳的度电增值税达到1毛到1毛5分。企业获得贷款后，利息要被全额计收增值税且不能抵扣，但销售收入却要按照17％税率计算增值税，作为成本很大占比的利息完全不能抵扣增值税，进一步加重了企业税费负担。仅从光伏发电端看，每度电的税费已经达到1毛7分到2毛3分。事实上，各类税费成本居高不下已成为了影响光伏产业健康发展，影响其比较优势形成，导致光伏发电需要补贴的最重要原因之一。

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