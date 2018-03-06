天眼查战略升级：将定位于商业安全工具

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，天眼查宣布用户已经超过1亿，并将从“商业调查工具”升级为“商业安全工具”，此外，天眼查还宣布了重要的战略布局“天眼查Inside”。

据天眼查创始人兼CEO柳超介绍，2015年底，天眼查产品上线，据百度统计，天眼查的用户已超过一亿。天眼查个人版产品（网站、APP）服务于个人用户，已收录1.4亿家社会实体信息(公司、社会组织、律所等)，包含上市信息、企业背景、企业发展、司法风险、经营风险、经营状况、知识产权等80种数据维度。专业版产品服务于企业用户，政府版产品服务于多个具有监管职能的部门和机构。在金融和政府领域，天眼查已经和中国人民银行、重庆进出口担保、中征应收账款融资服务平台、中招联合、毕马威会计事务所、京东金融等建立紧密合作关系，基于天眼查数据平台定制开发出了相关数据产品。

柳超还表示，公开数据是最有价值的。他认为，从数据动作和价值创造来看，公开数据比私有数据有更高的用户价值创造空间。在产品化阶段，公开数据由于不存在“数据孤岛”问题，通过深度挖掘和连接，能产生更高的用户价值。

据了解，天眼查于2015年7月获得了2500万的天使轮投资，于2017年3月获得了由国家发改委和财政部等五大部委共同设立的国家发展基金领投的1.3亿A轮投资。（十三姨）

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