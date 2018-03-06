海尔携手软银机器人进入服务机器人领域,机器人 海尔 软银 家电
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日，海尔今天公布了未来针对普通家庭用户的服务机器人战略，将正式进军服务机器人领域。此外，海尔还将和SOFTBANK展开战略合作，将软银的人形机器人“Pepper”引入中国市场。
相关数据显示，中国机器人产业近年来发展势头迅猛，已连续多年成为全球最大的机器人应用市场。但目前服务机器人产业处于技术和市场的快速发展期。但除了扫地机器人、无人机等单一功能型服务机器人产品能够实现规模化量产外，在很多其他细分领域仍存在产品和用户需求不匹配的问题。单一功能型服务机器人在适用人群、执行任务复杂性、产品通用性及环境适应性与人们的想象差距甚远。海尔希望通过和软银的合作，将先进的人形机器人引入中国市场同时也推动相关行业的发展进化。据悉，双方达成战略合作后，将联合开发基于海尔顺逛平台和U+平台的，面向智能零售和智慧家庭的成套解决方案，并从服务机器人的交互性、操作性及移动性三个领域进行布局，让其融入到家庭和零售门店等应用场景中。
海尔家电产业集团副总裁、超前研发总经理王晔表示，服务机器人将成为海尔智慧家庭战略的自然延伸和有效补充；而服务机器人未来也有望成为各种物联网家电和用户之间的最佳交互界面，具有广阔的市场空间。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210479-1.html
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