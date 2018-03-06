大华股份邀您参加2018中国（昆明）东南亚南亚安防展

创新科技 智慧生活

2018中国(昆明)东南亚·南亚安防暨警用装备展览会将于4月16日-18日在昆明滇池国际会展中心隆重举办，本次展会以“创新科技 平安生活”为主题，同期举办 “第二届中国(昆明)东南亚·南亚消防安全暨应急救援技术展览会”，此次“两防展”的展会规模达4万平米。大华股份作为本次安防展的联合主办单位，届时携新产品和新技术亮相展会，展位号：9号馆T01 T10号展位，诚邀您参观莅临。

展会期间大华股份将同期举办““云生态 智未来””主题论坛和新品发布会。

浙江大华技术股份有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。截至2017年，公司已拥有6000余人研发技术团队，营销和服务网络覆盖全球，产品覆盖全球180个国家和地区，广泛应用于公安、金融、交通、能源、通信等关键领域，并相继问鼎APEC峰会、世界互联网大会、9.3大阅兵、里约奥运、G20杭州峰会等重大工程项目。

围绕“云生态、智未来”的战略布局，大华股份以视频监控技术为基础，在人工智能、云计算、边缘计算、物联网等技术领域持续创新并延展落地。如在人工智能领域，大华人脸识别技术曾刷新LFW新记录并跻身国际领先地位，采用深度学习技术研发的文本检测技术在国际竞赛中斩获第一，在产品方面推出了“睿智”系列前端摄像机和视频结构化服务器等。与此同时，大华股份建立大数据、芯片、人工智能和先进技术研究院，承载新技术的创新和产品化，通过机器视觉、无人机等技术，为把握行业未来趋势。通过与世界一流公司、各大高等院校合作，推动行业应用、平台和产品核心功能的提升，在未来的视频物联时代，构筑更强的竞争优势。

中国(昆明)东南亚·南亚安防暨警用装备展览会：

作为东南亚、南亚地区规模较大、专业性较高的安防技术、警用装备展览会，中国(昆明)东南亚·南亚安防暨警用装备展览会由云南万隆会展服务有限公司联合云南省贸促会、云南省智慧城市集成服务商协会、华为技术有限公司、中国电信股份有限公司云南分公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、云上云•互联网+产业联盟、华强智慧网、昆明市应急救援协会和江苏顺达警用装备制造有限公司共同组织并得到众多专业协会和云南政府机构大力支持的区域性国际安防展览盛会。致力于将展会打造成国内外安防、智慧城市解决方案、警用装备企业立足云南市场，面向东南亚、南亚国家发展的重要窗口。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210480-1.html

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