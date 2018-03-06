高通正式宣布将股东大会举行时间推迟到4月5日
高通原计划在当地时间周二早晨举行股东大会。然而，美国外国投资委员会(CFIUS)命令高通将股东大会举行时间推迟一个月，以便于他们对博通公司向高通发起的恶意收购展开全面调查。
高通周一称，根据CFIUS发布的临时命令，股东大会将推迟至美国太平洋时间4月5日8点(北京时间4月5日23点)举行。股东登记日期保持不变：截至2018年1月8日登记在册的股东有资格在股东大会上投票。
高通称，此前已经投过票的股东不需要再次投票，除非他们改变主意。
CFIUS的这一命令引发了博通与高通之间的又一轮口水仗。博通向高通董事会提名了6名董事候选人，旨在控制高通董事会，将收购交易推进下去。彭博社在周一报道称，提前投票结果显示，高通股东支持博通提名的候选人当选董事。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210481-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
在近日开幕的2018亚洲3D打
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。