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高通正式宣布将股东大会举行时间推迟到4月5日

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科技传媒网 凤凰网科技 2018-03-06 23:05

高通正式宣布将股东大会举行时间推迟到4月5日

　　高通原计划在当地时间周二早晨举行股东大会。然而，美国外国投资委员会(CFIUS)命令高通将股东大会举行时间推迟一个月，以便于他们对博通公司向高通发起的恶意收购展开全面调查。

　　高通周一称，根据CFIUS发布的临时命令，股东大会将推迟至美国太平洋时间4月5日8点(北京时间4月5日23点)举行。股东登记日期保持不变：截至2018年1月8日登记在册的股东有资格在股东大会上投票。

　　高通称，此前已经投过票的股东不需要再次投票，除非他们改变主意。

　　CFIUS的这一命令引发了博通与高通之间的又一轮口水仗。博通向高通董事会提名了6名董事候选人，旨在控制高通董事会，将收购交易推进下去。彭博社在周一报道称，提前投票结果显示，高通股东支持博通提名的候选人当选董事。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210481-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:股东大会高通正式宣布时间推迟

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