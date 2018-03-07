“核桃编程”完成千万级Pre-A轮融资
投资界(微信ID：pedaily2012)3月6日消息，近日，少儿编程品牌核桃编程宣布完成千万级Pre-A轮融资，由XVC领投，嘉程资本和山行资本跟投。据悉，本轮融资将主要用于扩大团队，新产品研发等。
核桃编程成立于2017年7月，主要为7-12岁的提供在线在线少儿编程教学服务和课程产品。
素质教育在2017年曾有所爆发，少儿编程市场也迎来越来越多的玩家，几天前，美国纳斯达克上市公司达内教育完成了对青少儿机器人培训机构好小子的战略收购，进一步加码青少儿编程和机器人编程培训市场。此前，1月22日，儿童编程教育机构极客晨星获新东方 2000 万元 A 轮投资，双方将展开多层次的合作。
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